Le dilemme Casemiro de Man United, Barcelone dépasse le Real Madrid

Le football interclubs européen est de retour en plein essor après la trêve internationale. Nous avons vu quelques gros derbies en Premier League – Arsenal battant Tottenham Hotspur et Manchester City battant Manchester United – tandis que Barcelone siège désormais sur le Real Madrid au classement de la Liga. Pendant ce temps, Liverpool et Internazionale sont tous de mauvaise humeur.

Voici ce que vous devez savoir sur le week-end des plus grandes ligues européennes.

Sauter à: Points de discussion | Meilleurs buts | Des équipes en difficulté | MVP du week-end

Points de discussion

Manchester United pas convaincu avec Casemiro ?

Il y avait beaucoup de problèmes à résoudre pour Manchester United après leur défaite 6-3 dans le derby contre Manchester City à l’Etihad, mais seul Erik ten Hag peut répondre à sa réticence persistante à utiliser Casemiro au cœur du milieu de terrain.

L’international brésilien est arrivé à United dans le cadre d’un transfert de 60 millions de livres sterling du Real Madrid en août et était censé être la réponse aux problèmes de l’équipe dans le milieu de terrain défensif.

Mais le joueur de 30 ans n’a toujours pas commencé un match de Premier League pour sa nouvelle équipe après avoir été nommé sur le banc pour l’affrontement contre City. Casemiro a finalement été lancé à la 59e minute alors que United était mené 4-1 et en mode purement limitation des dégâts.

Ses 31 minutes sur le terrain ont porté son nombre de minutes de Premier League pour United à seulement 82 depuis son arrivée du Real à la suite de la défaite 4-0 à Brentford en août. Malgré son pedigree de classe mondiale, Casemiro n’a commencé qu’une seule fois – contre la Real Socieded en Ligue Europa – depuis son départ du Santiago Bernabeu.

Ten Hag voulait Frenkie de Jong de Barcelone cet été et lorsque United a finalement abandonné cette poursuite, ils ont tenté de conclure un accord avec le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot avant de se tourner vers Casemiro.

Donc, la question à laquelle Ten Hag doit répondre est de savoir s’il voulait vraiment Casemiro ou s’il était la meilleure option disponible à l’époque.

D’après le temps qu’il l’a utilisé jusqu’à présent, il semblerait que Ten Hag n’ait toujours pas été convaincu par la valeur de Casemiro pour l’équipe. — Marc Ogden

Le Barça se hisse au sommet en Espagne alors que Classique le compte-à-rebours commence

Il y a un nouveau leader en Liga après que Barcelone a battu Majorque samedi avant que le début de saison 100% gagnant du Real Madrid ne soit terminé par Osasuna dimanche.

Le Barça n’était pas à son meilleur à Majorque, mais en a fait assez dans les deux boîtes pour sceller une courte victoire 1-0 et dépasser Madrid grâce à sa différence de buts supérieure. Le 12e but de Robert Lewandowski de la saison toutes compétitions confondues, un brillant effort en solo, a suffi à assurer les points, couplé à deux bons arrêts du gardien Marc-André ter Stegen à l’autre bout.

“Nous avons fait le strict minimum, mais c’est une énorme victoire avant une série de matchs vraiment difficiles”, a déclaré Ter Stegen, qui n’a plus encaissé de but en 534 minutes en Liga.

Madrid a perdu Thibaut Courtois sur blessure mais a accueilli Karim Benzema ce week-end et semblait prêt à reprendre sa place au sommet lorsque Vinicius Junior leur a donné une avance fortuite en première mi-temps. La tête de Kike Garcia a cependant attiré le niveau d’Osasuna au Santiago Bernabeu, avant que Benzema ne fracasse la barre avec un penalty tardif.

Madrid reste à égalité de 19 points avec le Barça mais son record de 100% est désormais révolu. Les deux équipes restent invaincues et le compte à rebours est lancé pour le Clasico, les deux équipes devant se rencontrer au Bernabeu dans deux week-ends. Avant cela, le Barça accueille le Celta Vigo et Madrid se rend à Getafe –Marsden

La course au titre de Bundeliga penche enfin vers le Bayern Munich

Nous espérions une véritable course au titre en Allemagne après presque une décennie de supériorité bavaroise, mais la fin de la trêve internationale a apporté une forte dose de statu quo puisque les leaders de la ligue Union Berlin ont perdu, le Borussia Dortmund a perdu 3-2 au FC Cologne. (attribuons le mérite à Dejan Ljubicic pour son vainqueur de match élégamment bouclé) et le Bayern Munich a évité une course turgescente de forme nationale pour sa première victoire en Bundesliga depuis le 21 août pour battre les éternels espoirs Bayer Leverkusen 4-0.

L’équipe de Julian Nagelsmann a tiré tôt et souvent vendredi et a apparemment envoyé un message au reste de la ligue avec sa confortable victoire. Leroy Sane et Jamal Musiala ont marqué sous peu de contrainte dans les 20 premières minutes avant que Sadio Mane n’ajoute un troisième avant la mi-temps pour vraiment étouffer tout espoir d’un match compétitif. Mane, l’ancien attaquant de Liverpool, s’est vu refuser une seconde en raison d’une faute, mais Thomas Muller compléterait le match le plus facile. –James Tyler

L’Inter Milan est en ébullition

Quatre défaites lors de ses huit premiers matches de Serie A cette saison : l’Inter Milan connaît son pire début de saison depuis 2011. Leur défaite contre l’AS Roma et Jose Mourinho (suspendu et regardant depuis sa camionnette à l’extérieur du sol !) s’est produite une fois encore après la Nerazzuri marqué le premier but. Leur incapacité à défendre une avance qui se produit maintes et maintes fois sous Simone Inzaghi a de nouveau été mise en évidence samedi.

Ils menaient 1-0 mais ont laissé l’équipe romaine revenir par Paulo Dybala (qui était fortement lié à l’Inter cet été) puis Chris Smalling sur un coup franc, ce qui est également une faiblesse pour l’Inter. Ils ont de nombreux problèmes, parmi lesquels Romelu Lukaku n’est toujours pas revenu d’une blessure et la capacité de gardien de but de Samir Handanovic a diminué comme nous l’avons vu sur le premier but.

L’Inter doit maintenant réagir dès le milieu de la semaine contre le Bayern Munich dans un énorme affrontement en Ligue des champions. Ils sont actuellement 9e du tableau de Serie A, à huit points du leader Napoli. Inzaghi est de plus en plus sous pression. — Julien Laurent

Buts

Gallagher ouvre un compte à Chelsea avec style

Quelle façon pour Conor Gallagher de marquer son premier but à Chelsea. Un vainqueur de dernière minute de 20 mètres contre le club pour lequel il a si bien réussi en prêt la saison dernière. C’était impressionnant qu’il ait réussi à trouver suffisamment de retenue pour s’empêcher de célébrer contre l’ancienne équipe de Crystal Palace.

Aussi important que soit l’objectif, il était tout aussi vital que Gallagher impressionne son nouveau manager, Graham Potter. Le milieu de terrain cherche à tirer parti de sa saison en prêt à Palace et des buts comme celui-là ne peuvent que l’aider à obtenir plus de chances à Chelsea – Rob Dawson

Riquelme prouve que beaucoup plus à venir

La victoire 5-3 de la Real Sociedad à l’extérieur à Gérone était le match du week-end en Liga, et la frappe de Rodrigo Riquelme à la 23e minute pour l’équipe perdante – récupérant le ballon et muscade Martin Zubimendi de La Real avant de tirer dans le coin supérieur à distance – était un véritable but du prétendant à la saison.

MUSCADE ➡️ BANGER 😱 Quel but de Rodrigo Riquelme ! pic.twitter.com/zTrCAmsTf4 — ESPN+ (@ESPNPlus) 2 octobre 2022

Riquelme, 22 ans, est un produit très apprécié de l’académie de l’Atletico Madrid qui a brillé en prêt à Mirandes dans la division Segunda la saison dernière et excelle déjà après avoir fait un pas en avant avec un autre prêt à Gérone cette campagne. C’était un premier but de haut vol pour le milieu de terrain créatif, mais sur cette preuve, il y aura beaucoup plus à venir. — Alex Kirkland

Un objectif familial à Lorient

Imaginez que vous fêtiez vos 20 ans samedi et que le lendemain, vous marquiez le but de la victoire, votre premier en Ligue 1 lors de votre huitième apparition seulement, uniquement dans le club dont votre oncle est l’entraîneur ! C’est ce qui est arrivé au jeune Lorientais Theo Le Bris ce week-end. Le prometteur milieu offensif a fait la fierté des siens en étant décisif face à Lille.

Le début de saison de rêve se poursuit pour les deux Le Bris et Lorient. Ils sont actuellement troisièmes du classement de Ligue 1, à seulement un point de Marseille en deuxième position et trois derrière le Paris Saint-Germain en tête. — Laurent

Des équipes en difficulté

Liverpool au bord de la crise

Tout est relatif, bien sûr – demandez à n’importe quel fan de Leicester City en ce moment et ils échangeraient volontiers leur situation au bas de la Premier League pour les problèmes que Liverpool connaît – mais aucune équipe de Premier League, et sans doute en n’importe quelle ligue européenne majeure, est sous-performant tout comme les Reds cette saison. L’équipe de Jurgen Klopp a déjà 11 points de retard sur le leader Arsenal après avoir perdu plus de points lors du match nul 3-3 de samedi à domicile contre Brighton & Hove Albion et les espoirs d’un défi pour le titre sont sûrement déjà terminés.

Liverpool a remporté trois matchs toute la saison. L’un était une remarquable déroute 9-0 de Bournemouth, les deux autres étaient une victoire 2-1 d’Anfield contre Newcastle United avec un vainqueur huit minutes après le temps d’arrêt et une victoire 2-1 en Ligue des champions à domicile contre l’Ajax Amsterdam, cette fois avec un Vainqueur à la 89e minute.

Les points positifs sont les deux buts gagnants en retard, mais Liverpool a concédé le premier dans sept de ses neuf matchs dans toutes les compétitions cette saison, et sa défense a été lamentable à plusieurs reprises. La grande signature estivale Darwin Nunez a du mal à impressionner, Mohamed Salah souffle plus froid que chaud et, mais pour cinq buts et trois passes décisives de Roberto Firmino, Liverpool serait dans une situation bien pire.

Ils ne sont pas encore en crise, mais les deux prochains matches de championnat de Liverpool sont à l’extérieur contre le leader Arsenal, puis contre le champion Manchester City. Il pourrait y avoir des problèmes à venir. –Ogden

Stuttgart toujours à la recherche d’une victoire

Il est difficile de dire à quel point on attendait du VfB Stuttgart cette saison, surtout après s’être frayé un chemin vers une 16e place en Bundesliga l’année dernière, suivie d’une fenêtre de transfert modeste. (Sont sortis leurs deux meilleurs joueurs, le milieu de terrain Orel Mangala et l’attaquant lanken Sasa Kalajdzic, en Premier League et sont arrivés de modestes remplaçants comme le flop d’Arsenal Konstantinos Mavropanos et le défenseur so-so Dan-Axel Zagadou.) Et pourtant, ils sont toujours à la recherche d’une première victoire depuis le 29 juillet, se rapprochant terriblement samedi pour s’incliner sur un but de dernière minute face au VfL Wolfsburg.

Il fallait ressentir pour eux compte tenu de la façon dont ils se sont battus contre une meilleure équipe, prenant la tête pendant à peine une minute via la finition accrochée à bout portant de Sehrou Guirassy avant de concéder deux buts et de niveler à l’aube de la mi-temps avec une tête à bout portant de Mavropanos. Pourtant, ils manquaient de sang-froid pour aller jusqu’au bout et après une défense désespérée en seconde période, Yannick Gerhardt avait une tête de but ouverte pour prendre les trois points et continuer la vaine course de forme de Stuttgart.

Stuttgart était peut-être intelligent de persister avec Pellegrino Matarazzo en tant que manager compte tenu de la culture d’échange d’entraîneurs de la Bundesliga, mais vous devez vous demander combien de temps ils continueront sur cette voie compte tenu des derniers résultats tangibles. –Tyler

MVP du week-end

Fabuleux Foden dans le derby de Manchester City

Il y a eu beaucoup de performances exceptionnelles pour Manchester City contre Manchester United, mais Phil Foden était le meilleur du groupe. Combiné avec Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Jack Grealish, il a contribué à déchirer United, en particulier lors de 45 premières minutes dévastatrices. C’était 4-0 à la mi-temps, mais cela aurait pu facilement être 10. Foden n’a jamais atteint 10 buts en Premier League en une saison, mais en a déjà marqué cinq après seulement huit matchs. Son talent n’a jamais été mis en doute, mais cela pourrait être l’année où il commencera à accumuler un grand nombre de buts et de passes décisives – Dawson