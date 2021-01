Larry King célèbre son 60e anniversaire en tant que journaliste audiovisuel en 2017. | Amanda Edwards / WireImage / Getty Images

L’intervieweur vétéran avait été hospitalisé avec Covid-19 fin 2020.

Le journaliste Larry King, connu pour ses interviews approfondies et son style de signature, est décédé à l’âge de 87 ans. Sa société de production, Ora Media, a annoncé la mort de King dans un communiqué publié sur Twitter Samedi matin.

King est décédé au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, selon le communiqué de Twitter. Une cause de décès n’a pas été donnée. King avait été admis à l’hôpital avec des symptômes de Covid-19 en décembre 2020.

Roi hébergé Larry King en direct sur CNN depuis 25 ans. Plus récemment, il a hébergé Larry King maintenant et Politique avec Larry King sur Hulu et RT America. Ceux-ci ont été produits par Ora TV, qu’il a co-fondé avec l’investisseur milliardaire mexicain Carlos Slim.

«Pendant 63 ans et sur les plates-formes de la radio, de la télévision et des médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de renommée mondiale de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur», lit-on dans déclaration. «Larry a toujours considéré ses sujets d’interview comme les véritables vedettes de ses programmes, et lui-même comme un simple intermédiaire impartial entre l’invité et le public.»

King est devenu emblématique pour son style d’interview préféré: de longs échanges au cours desquels il a posé des questions simples avec un accent rauque de Brooklyn. Selon une émission commémorative de CNN samedi matin, King a interviewé plus de 50000 personnes en 60 ans, y compris des présidents américains, des dirigeants mondiaux, des célébrités, des athlètes et des personnes plus ésotériques comme des médiums, des théoriciens du complot et des personnes reconnues coupables de crimes.

Et il était peut-être également connu pour ses choix vestimentaires audacieux – il était rarement vu sans ses bretelles emblématiques, souvent associées à une chemise brillante et une cravate colorée.

King est né Lawrence Harvey Zeiger de parents immigrants juifs en 1933 à Brooklyn, New York; il a commencé sa carrière à la radio. Après avoir changé de nom, King a d’abord travaillé sur les marchés locaux de la région de Miami, avant de rejoindre une émission de radio nationale avec le Mutual Broadcasting System aujourd’hui disparu en 1978. Le spectacle de Larry King y a été diffusé jusqu’en 1994.

En 1985, il rejoint CNN et lance Larry King en direct, une émission qui a fait de lui un nom connu et qui a régulièrement eu plus d’un million de téléspectateurs par nuit.

Les invités de cette émission ont fréquemment fait l’actualité. Oprah Winfrey a appelé alors-Sen. Barack Obama se présentera à la présidence de son programme en 2006. Et en 1992, le milliardaire Ross Perot a déclaré dans une interview à King qu’il se présenterait à la présidence si ses partisans pouvaient le faire voter dans les 50 États. Perot a continué à mener des campagnes populistes parvenues en 1992 et 1996.

La diffusion finale de Larry King en direct a eu lieu le 10 décembre 2010. King a lancé Ora TV en 2012.

Au fil des ans, il a été marié huit fois à sept femmes et a eu cinq enfants. Deux de ses enfants sont décédés en août 2020. King n’était pas marié au moment de sa mort.

Il avait également des problèmes de santé, y compris un quintuple pontage cardiaque à la suite d’une crise cardiaque en 1987. Plus récemment, il a subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur cancéreuse du poumon en 2017, et a eu un accident vasculaire cérébral en 2019 qui l’a amené occasionnellement à utiliser un fauteuil roulant.

Néanmoins, il s’est engagé à ne jamais prendre sa retraite.

Sur Twitter, d’autres diffuseurs et d’autres partisans ont rendu hommage à King alors que la nouvelle de sa mort se répandait.

Je viens d’entendre la terrible nouvelle de Larry King. Il m’a tellement appris. C’était un vrai mensch. Il m’a probablement même appris ce mot.

Tant pis, merci pour tous les rires. Dites bonjour à Rickles. #RIPLarryKing – Craig Ferguson (@CraigyFerg) 23 janvier 2021

Un si grand titre sur #LarryKing à NYT – cela montre qu’il avait tellement de largeur … contrairement à certains qui ne peuvent interviewer qu’un seul type d’invité (par exemple, les politiciens), Larry pouvait interviewer TOUT LE MONDE et il l’a fait et il a interviewé TOUT LE MONDE pic.twitter.com/bCCQO5fP6w – Greta Van Susteren (@greta) 23 janvier 2021