Le diffuseur le plus influent de désinformation sur le coronavirus en ligne

SAN FRANCISCO – L’article paru en ligne le 9 février a commencé par une question apparemment anodine sur la définition légale des vaccins. Ensuite, au cours de ses 3 400 mots suivants, il a déclaré que les vaccins contre les coronavirus étaient « une fraude médicale » et a déclaré que les injections n’avaient pas empêché les infections, fourni une immunité ou arrêté la transmission de la maladie. Au lieu de cela, selon l’article, les tirs « modifient votre codage génétique, vous transformant en une usine de protéines virales sans interrupteur ». Ses affirmations étaient facilement réfutables. Peu importe. Au cours des heures suivantes, l’article a été traduit de l’anglais vers l’espagnol et le polonais. Il est apparu sur des dizaines de blogs et a été repris par des militants anti-vaccination, qui ont répété les fausses affirmations en ligne. L’article s’est également rendu sur Facebook, où il a touché 400 000 personnes, selon les données de CrowdTangle, un outil appartenant à Facebook. L’effort entier remonte à une personne : Joseph Mercola. Le Dr Mercola, 67 ans, médecin ostéopathe à Cape Coral, en Floride, a longtemps fait l’objet de critiques et actions réglementaires du gouvernement pour sa promotion de traitements non prouvés ou non approuvés. Mais plus récemment, il est devenu le principal diffuseur de désinformation sur les coronavirus en ligne, selon les chercheurs.

Entrepreneur féru d’Internet qui emploie des dizaines, le Dr Mercola a publié plus de 600 articles sur Facebook qui jettent le doute sur les vaccins Covid-19 depuis le début de la pandémie, atteignant un public beaucoup plus large que les autres sceptiques sur les vaccins, selon une analyse du New York Times. . Ses affirmations ont été largement reprises sur Twitter, Instagram et YouTube. L’activité a valu au Dr Mercola, un partisan de la santé naturelle avec un comportement d’Everyman, la distinction douteuse de la première place dans la « Douzaine de désinformation » une liste de 12 personnes responsable du partage de 65% de tous les messages anti-vaccins sur les réseaux sociaux, a déclaré le Center for Countering Digital Hate à but non lucratif. D’autres sur la liste incluent Robert F. Kennedy Jr., un militant anti-vaccin de longue date, et Erin Elizabeth, la fondatrice du site Web Health Nut News, qui est également la petite amie du Dr Mercola. « Mercola est le pionnier du mouvement anti-vaccin », a déclaré Kolina Koltai, chercheuse à l’Université de Washington qui étudie les théories du complot en ligne. « Il est passé maître dans l’art de capitaliser sur les périodes d’incertitude, comme la pandémie, pour développer son mouvement. » Certaines personnalités médiatiques de premier plan ont encouragé le scepticisme à l’égard des vaccins, notamment Tucker Carlson et Laura Ingraham de Fox News, bien que d’autres personnalités de Fox aient exhorté les téléspectateurs à prendre les photos. Aujourd’hui, le Dr Mercola et d’autres membres de la « Disinformation Dozen » sont à l’honneur alors que les vaccinations aux États-Unis ralentissent, tout comme la variante Delta hautement infectieuse a alimenté une résurgence des cas de coronavirus. Plus de 97% des personnes hospitalisées pour Covid-19 ne sont pas vaccinées, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le président Biden a reproché aux mensonges en ligne d’avoir poussé les gens à s’abstenir de recevoir les injections. Mais alors même que M. Biden a exhorté les sociétés de médias sociaux à « faire quelque chose contre la désinformation », le Dr Mercola montre la difficulté de cette tâche.

Au cours de la dernière décennie, le Dr Mercola a construit une vaste opération pour promouvoir des remèdes naturels, diffuser du contenu anti-vaccination et en tirer profit, ont déclaré des chercheurs qui ont étudié son réseau. En 2017, il a déposé une déclaration sous serment affirmant que sa valeur nette dépassait « 100 millions de dollars ». Et plutôt que d’affirmer directement en ligne que les vaccins ne fonctionnent pas, les publications du Dr Mercola posent souvent des questions pointues sur leur sécurité et discutent des études que d’autres médecins ont réfutées. Facebook et Twitter ont permis à certains de ses messages de rester en ligne avec des étiquettes de mise en garde, et les entreprises ont eu du mal à créer des règles pour supprimer les messages nuancés. « Les médias sociaux lui ont donné une nouvelle vie, qu’il exploite habilement et impitoyablement pour amener les gens sous son emprise », a déclaré Imran Ahmed, directeur du Center for Countering Digital Hate, qui étudie la désinformation et le discours de haine. Son rapport « Disinformation Dozen » a été cité lors d’audiences au Congrès et par la Maison Blanche. Dans un e-mail, le Dr Mercola a déclaré qu’il était « assez particulier pour moi d’être nommé le n ° 1 des superdiffuseurs de désinformation ». Certaines de ses publications sur Facebook n’ont été appréciées que par des centaines de personnes, a-t-il déclaré. Il ne comprenait donc pas « comment le nombre relativement faible d’actions pouvait éventuellement causer une telle calamité à la campagne de vaccination de plusieurs milliards de dollars de Biden ». Les efforts contre lui sont politiques, a ajouté le Dr Mercola, et il a accusé la Maison Blanche de « censure illégale en collusion avec les sociétés de médias sociaux ». Il n’a pas demandé si ses allégations de coronavirus étaient factuelles. « Je suis l’auteur principal d’une publication évaluée par des pairs concernant la vitamine D et le risque de Covid-19 et j’ai parfaitement le droit d’informer le public en partageant mes recherches médicales », a-t-il déclaré. Il n’a pas identifié la publication et le Times n’a pas pu vérifier son affirmation. L’épidémie de coronavirus › Actualisé 24 juillet 2021, 9 h 30 HE En Europe, la France prend l’initiative de rendre la vie désagréable aux non vaccinés.

Dans un changement, les responsables de Biden s'attendent maintenant à ce que les Américains vulnérables aient probablement besoin de vaccins de rappel.

Après une pause, les responsables de la santé du Tennessee reprennent leurs efforts pour persuader les parents de vacciner leurs adolescents. Originaire de Chicago, le Dr Mercola a ouvert un petit cabinet privé en 1985 à Schaumburg, Ill. Dans les années 1990, il a commencé passer à la médecine de santé naturelle et a ouvert son site principal, Mercola.com, pour partager ses traitements, ses cures et ses conseils. Le site exhorte les gens à «prendre le contrôle de votre santé».

En 2003, il a publié un livre, « The No-Grain Diet », qui est devenu un best-seller du New York Times. Depuis, il publie des livres presque chaque année. En 2015, il a déménagé en Floride. Au fur et à mesure que sa popularité grandissait, le Dr Mercola a commencé un cycle. Cela commence par faire des allégations de santé non prouvées et parfois farfelues, telles que les matelas à ressorts amplifient les radiations nocives, puis vendre des produits en ligne – des suppléments vitaminiques au yaourt biologique – qu’il promeut comme traitements alternatifs. Pour étayer l’opération, il a créé des sociétés comme Mercola.com Health Resources et Mercola Consulting Services. Ces entités ont des bureaux en Floride et aux Philippines avec des équipes d’employés. Grâce à cette infrastructure, le Dr Mercola a profité des moments d’actualité pour publier rapidement des articles de blog, des newsletters et des vidéos dans près d’une douzaine de langues sur un réseau de sites Web et de médias sociaux.

Son audience est conséquente. La page Facebook officielle en anglais du Dr Mercola compte plus de 1,7 million d'abonnés, tandis que sa page en espagnol compte 1 million d'abonnés. Le Times a également trouvé 17 autres pages Facebook qui semblaient être dirigées par lui ou étaient étroitement liées à ses entreprises. Sur Twitter, il compte près de 300 000 abonnés, plus près de 400 000 sur YouTube. Le Dr Mercola comprend parfaitement ce qui rend quelque chose viral en ligne, ont déclaré deux anciens employés, qui ont refusé d'être identifiés car ils avaient signé des accords de non-divulgation. Il effectue régulièrement des tests A/B, ont-ils déclaré, dans lesquels de nombreuses versions du même contenu sont publiées pour voir ce qui se propage le plus rapidement en ligne.

Dans son e-mail, le Dr Mercola a déclaré : « La traduction et une variété de positions dans les médias sont la norme pour la plupart des sites Web axés sur le contenu. »