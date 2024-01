Le diffuseur ESPN est vu ensanglanté et meurtri après avoir été projeté d’un camping-car sur l’autoroute de Californie

Par Ishita Srivastava pour Dailymail.Com





Le présentateur sportif d’ESPN Cordell Patrick et sa femme voyageaient lundi sur l’autoroute 14 depuis Newhall lorsqu’il a été éjecté de son camping-car.

Des images troublantes montraient Patrick allongé au coin de l’autoroute, vêtu de vêtements déchirés, tandis que du sang coulait de sa tête.

Malgré les blessures, il est reconnaissant d’être en vie et a qualifié sa survie d'”intervention divine”.

Des images récemment publiées montrent les conséquences et les blessures brutales qu’un diffuseur ESPN a subies après avoir été éjecté de son camping-car sur l’autoroute de Californie.

Patrick a expliqué plus tard, allongé dans un lit d’hôpital, que le couple n’était qu’à 10 minutes de chez eux lorsqu’il avait débouclé sa ceinture de sécurité pour aller aux toilettes.

Alors qu’il était debout, il a remarqué que sa femme s’était assoupie et que le camping-car allait dans la mauvaise direction.

Au moment où Patrick a couru pour prendre le volant, le camping-car a heurté une cloison et a envoyé le présentateur sportif tomber par la fenêtre, dans la voie de covoiturage sur la chaussée en direction sud à l’extérieur de Newhall.

Il a dit plus tard BNC: ‘Je savais que je devais me lever, sinon j’allais mourir. J’ai regardé ma cheville droite et elle était pointée vers l’arrière. Donc, il n’y aurait pas de marche. J’ai juste commencé à me diriger vers la médiane.

Pendant ce temps, le bon Samaritain Alf Smithey s’était arrêté et avait parlé à l’épouse de Patrick après avoir vu le camping-car heurter la cloison.

Smithey a été entendu demander à Patrick s’il connaissait son nom sur la vidéo.

Patrick a également demandé à Smithey si sa femme allait bien et il l’a rassuré sur le fait qu’elle allait bien.

Smithey a déclaré plus tard à CBS : « Elle s’est endormie puis a heurté la cloison centrale, je n’ai même pas vu le gars sortir du véhicule.

“Il savait en quelque sorte tout ce qui s’était passé et il n’arrêtait pas de poser des questions sur sa femme, c’était plutôt cool de voir qu’il était plutôt là.”

« Il a dit : est-ce qu’elle va bien ? J’ai dit oui, elle est juste paniquée.

«Les gens ont commencé à m’envoyer la vidéo de moi en train d’être éjecté du camping-car. Après cela, je me suis mis à genoux et j’ai remercié Dieu parce que je ne devrais pas être en vie”, a-t-il déclaré.

Lorsque les pompiers et les ambulanciers sont arrivés, Patrick était conscient et respirait. Il a été transporté à l’hôpital par les pompiers du comté de Los Angeles.

Il a subi de multiples fractures, une épaule luxée, des lacérations à la tête, 17 points de suture et une éruption cutanée couvrant environ 60 pour cent de son corps.

«C’était une intervention divine», a-t-il déclaré. “Si vous ne pensiez pas qu’il existait une puissance supérieure avant cela, je suis un témoin vivant et j’ai un témoignage vivant à raconter.”