Le diffuseur enflamme James Harden dans une diatribe épique à la mi-temps au milieu d’un autre match horrible

Les Los Angeles Clippers ne pensaient pas avoir assez de talent pour concourir sérieusement pour un championnat lors de leur quatrième saison de l’ère Kawhi Leonard et Paul George. C’est pourquoi les Clippers ont appuyé sur la gâchette d’un échange pour acquérir James Harden le 31 octobre.

Les Clippers avaient une fiche de 3-1 au moment de l’échange. Depuis, ils n’ont toujours pas gagné un seul match.

Les Mavericks ont battu Los Angeles, 144-126, vendredi soir, dans un match qui ne semblait pas si serré. Luka Doncic était électrique pour que les Mavs terminent avec 44 points, six passes décisives et six rebonds. Harden, quant à lui, a connu une autre soirée difficile, terminant avec 14 points sur 3 tirs sur 6 en 29 minutes. Les Clippers ont désormais une fiche de 0-3 dans les matchs avec Harden.

Harden polarise depuis longtemps les joueurs, mais sa décision de se frayer un chemin hors de trois équipes différentes au cours des trois dernières années a revigoré ses critiques. Pendant la mi-temps du match Mavs-Clippers, le diffuseur de Dallas, Brian Dameris, a lancé un discours éternel contre Harden. C’est à peu près la critique la plus sévère que vous puissiez entendre à l’encontre d’un joueur. Si vous détestez Harden, cela devrait être de la musique à vos oreilles. Regardez la vidéo ici.

« Tu n’es pas la barbe. Vous n’êtes pas le système. C’est vous le problème », a déclaré Dameris pour clôturer sa tirade.

Toutes les caractéristiques d’un grand coup de gueule là-dedans. Dameris a parlé avec de la haine (sportive) dans le cœur. Il est venu avec tous les faits. Il ne s’arrêta pas, ne balbutia pas et ne s’arrêta pas pour respirer. Il ne s’est pas retenu une seule fois. Quelqu’un a je l’ai déjà mis sur le rythme “Ether”car le Twitter de la NBA ne manque pas.

Les Clippers ont de vrais problèmes en ce moment. Ils sont plus petits et plus faibles sur le verre après avoir échangé Nicolas Batum et Robert Covington dans le cadre de l’accord Harden. Ils sont encore en train de déterminer comment Harden s’intègre avec Leonard, George et Russell Westbrook, les quatre matchs commençant actuellement ensemble. Harden lui-même n’a tout simplement pas la même apparence en termes d’accès au panier ou à la ligne des fautes. Il était déjà passé de superstar à All-Star pendant son séjour avec le 76ers de Philadelphie. Après son dernier camp d’entraînement, on a l’impression qu’il s’accroche à peine à sa réputation NBA.

Pourtant, cela ne fait que trois matchs. On n’aimait pas l’échange à l’époque pour les Clippers, mais cette expérience mérite une vraie chance avant de la juger. Là encore, personne n’a jamais dit que la vie était juste. Dameris avait un message pour Harden, et il l’a transmis avec force. Harden ferait mieux de renverser son jeu, sinon ce discours va être republié tout au long de la saison.