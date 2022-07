Le diffuseur des Blue Jays, Buck Martinez, revient au stand après avoir terminé son traitement contre le cancer

GET UP BALL !

Après un week-end torride, les @BlueJays sont prêts à continuer leur séquence à la maison… avec un visage familier ! >@DShulman_ESPN, @SiddallJoe, @SNETCampbell et @ArashMadani pour cette série de 2 matchs sur @Sportsnet et SN NOW. pic.twitter.com/b2eqISU6VD

—@SportsnetPR