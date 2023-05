Le diffuseur de A, Glen Kuiper, a lâché prise après des insultes raciales à l’antenne

OAKLAND, Californie (AP) – Le diffuseur d’Oakland Athletics, Glen Kuiper, a été licencié par NBC Sports California après avoir utilisé une insulte raciale lors d’une émission télévisée tout en décrivant un voyage au Negro Leagues Baseball Museum.

Kuiper a été suspendu par le réseau à la suite de son insulte diffusée lors d’un segment d’avant-match d’un match des A contre les Royals de Kansas City le 5 mai. Kuiper a parlé d’un voyage au musée avec son collègue Dallas Braden, mais a apparemment mal prononcé le mot « Nègre », faisant cela ressemble plutôt à une insulte.

« A la suite d’un examen interne, la décision a été prise pour NBC Sports California de mettre fin à sa relation avec Glen Kuiper, avec effet immédiat », a déclaré lundi le réseau dans un communiqué. « Nous remercions Glen pour son dévouement au baseball Bay Area au fil des ans. »

Une personne familière avec l’enquête a déclaré que « la décision était basée sur une variété de facteurs, y compris des informations découvertes lors de l’examen interne ». La personne a parlé sous couvert d’anonymat et n’a pas divulgué de détails spécifiques car le réseau n’avait pas divulgué publiquement les résultats de l’enquête.

Kuiper a déclaré dans un communiqué lundi soir qu’il avait mal prononcé le mot « nègre » par excitation à propos de sa visite au musée.

« C’était une mauvaise prononciation terrible mais honnête, et j’en assume l’entière responsabilité », a-t-il déclaré.

Kuiper a déclaré que «le racisme ne fait en aucun cas partie de moi; ça ne l’a jamais été et ça ne le sera jamais.

«Je suis un mari et un père honnête, attentionné, gentil, honorable et respectueux qui ne dirait jamais un mot désobligeant à propos de qui que ce soit. Ceux qui me connaissent le mieux savent cela à mon sujet », a-t-il déclaré. « J’aurais aimé que les Oakland A’s et NBC Sports aient pris en considération mes 20 ans de carrière, ma solide réputation, mon intégrité et mon caractère, mais dans cet environnement actuel, des traits comme l’intégrité et le caractère ne sont plus pris en compte. J’aurai toujours du mal à comprendre comment une erreur dans une carrière de 20 ans dans la radiodiffusion est une cause de licenciement, mais je sais que quelque chose de mieux est dans mon avenir.

Le manager de A, Mark Kotsay, a déclaré que la décision n’avait pas été prise par l’équipe et qu’il sympathisait avec Kuiper.

« Je ne peux pas imaginer être à sa place en ce moment », a déclaré Kotsay. « Je pense que personnellement, nous avons raté une occasion ici peut-être d’utiliser cela comme une plate-forme éducative. Mais comme vous l’avez dit, je ne prends pas de décisions et ce n’est pas une décision dans laquelle j’ai été impliqué et l’organisation non plus. C’était une décision prise par NBC.

Kuiper a appelé les jeux de A dans la Bay Area au cours des 20 dernières années. Il est le frère cadet de l’ancien joueur des ligues majeures et annonceur des Giants Duane Kuiper.

AP Sports Writer Tim Booth à Seattle a contribué à ce rapport

AP MLB : https://apnews.com/hub/mlb et https://twitter.com/AP_Sports

Josh Dubow, Associated Press