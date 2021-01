BRASILIA (AP) – Le président pugnace du Brésil, Jair Bolsonaro, a survécu à 2020 dans une forme étonnamment bonne personnellement et politiquement, avec une cote de popularité élevée malgré son propre combat de COVID-19 et une pandémie plus large qui a tué près de 200000 de ses compatriotes.

Mais la nouvelle année – et une campagne de réélection imminente – présente des risques de toutes parts pour le populiste qui s’est battu pour limiter les protections environnementales et maîtriser l’influence de gauche sur le gouvernement et la culture tout en se disputant même avec ses collègues conservateurs dans le plus grand pays d’Amérique latine.

La résurgence du COVID-19 a porté le taux de mortalité au Brésil à son plus haut niveau en trois mois, malgré l’insistance du président sur la disparition de la pandémie. Ses fils font face à des enquêtes pour corruption. Il n’a pas de bloc de soutien ferme au congrès. Et il perd son principal allié international avec le départ du président américain Donald Trump, dont la rhétorique improvisée et la tendance à tester les normes démocratiques avaient enhardi le dirigeant brésilien.

Le plus dommageable est peut-être l’expiration avec la nouvelle année d’un programme d’aide financière inspiré de la pandémie qui a aidé à lutter contre la faim pour des dizaines de millions de Brésiliens pauvres – parmi lesquels sa popularité ne cesse de croître.

Bolsonaro est peut-être célèbre pour avoir enfreint les règles, mais il devra être plus pragmatique, a déclaré Lucas de Aragão, associé du cabinet de conseil politique Arko Advice basé à Brasilia. « Il ne sera jamais un président qui joue par le livre, mais il doit commencer à choisir ses combats. »

Plus de pragmatisme commence par choisir ses ennemis avec plus de soin, a déclaré de Aragão.

Au cours de la campagne présidentielle de 2018, les flancs de Bolsonaro contre l’establishment politique et l’élite intellectuelle ont résonné auprès des électeurs mécontents, y compris de nombreux modérés. Il a gagné facilement et a depuis maintenu son ton de confrontation, martelant les dirigeants du Congrès, les procureurs fédéraux, les gouverneurs et la Cour suprême – beaucoup d’entre eux qui pourraient potentiellement l’aider à faire adopter des projets de loi au Congrès ou à gagner une réélection en 2022.

Aux États-Unis, Trump s’est tenu à son ton polarisant et a perdu. Contrairement à Trump, Bolsonaro n’a pas de parti puissant derrière lui. En fait, depuis qu’il a quitté le Parti social-libéral il y a un an, il n’a pas du tout de parti – et tente maintenant de rassembler une majorité de travail au congrès, où un vote à la direction du 1er février pourrait déterminer le sort de ses ambitions législatives.

Bolsonaro a montré des signes de contact. Après des mois à diaboliser la Cour suprême comme étant partial contre lui, il a été photographié en octobre en train de serrer dans ses bras le juge de la Cour suprême Dias Toffoli lors d’une réunion informelle dans la maison de Toffoli.

La réaction a illustré son dilemme. Beaucoup de ses plus fervents partisans se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur surprise, voire leur perplexité.

«J’ai besoin de gouverner», a déclaré Bolsonaro en réponse aux préoccupations soulevées par un partisan sur son compte Facebook officiel.

Les élections municipales du mois dernier ont alarmé le palais présidentiel. Seuls cinq des 16 candidats à la mairie que Bolsonaro a soutenus publiquement ont gagné – aucun d’entre eux dans les plus grandes villes du pays. Trois hauts responsables du gouvernement ont déclaré à l’Associated Press que les résultats avaient surpris Bolsonaro. «Il ne s’attendait pas à avoir si peu d’influence», a déclaré l’un des responsables, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat faute d’autorisation de commenter publiquement.

Des sondages récents indiquent que Bolsonaro est à peu près aussi populaire que lorsqu’il a été élu. Mais ses notes ont diminué parmi les Brésiliens plus riches et mieux éduqués, tout en augmentant parmi les pauvres, qui ont reçu l’aide financière du gouvernement en cas de pandémie.

La fin de cette aide est susceptible de saper la popularité du président, a déclaré de Aragão d’Arko.

C’est le seul revenu pour plus d’un tiers de ceux qui en ont reçu, selon une étude de décembre de l’institut de sondage brésilien Datafolha. Pas moins de 70 millions de Brésiliens ont fini par obtenir un soutien financier pendant la crise sanitaire, coûtant au gouvernement 61 milliards de dollars à un moment où les économistes mettent en garde contre un déficit insoutenable et une inflation croissante.

La coupure pourrait laisser 24 millions d’entre eux dans une extrême pauvreté, a averti la directrice du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva en décembre.

En l’absence de son propre bloc du Congrès, Bolsonaro courtise un groupe de législateurs centristes connu sous le nom de Centrao dans l’espoir de gagner la direction de la chambre basse du Congrès.

De tels efforts pourraient ne pas suffire à assurer une majorité, et si leur candidat, Arthur Lira, perd, Bolsonaro aura du mal à obtenir la législation promise, telle que l’assouplissement des lois sur les armes à feu ou l’ouverture de la forêt amazonienne au développement.

Le soutien du groupe n’est pas venu gratuitement et Bolsonaro fait face à des pressions pour accorder à ses membres des postes ministériels – le genre de marchandage politique qu’il avait promis à ses partisans de ne jamais faire.

Pour de nombreux électeurs de Bolsonaro, le bloc Centrao représente le type de politique corrompue dont le président a tenté de se distancier pendant la campagne.

Mais tout signe de conciliation semble être éclipsé par les positions radicales de Bolsonaro contre les restrictions pandémiques sur les rassemblements et son scepticisme sur les vaccins.

Bolsonaro, qui s’est remis d’un épisode de COVID-19, a déclaré qu’il ne prendrait aucun des vaccins et a activement sapé la confiance dans le tir CoronaVac de fabrication chinoise soutenu par le gouverneur de Sao Paulo, João Doria, qui devrait être largement diffusé contre Bolsonaro en 2022.

D’éminents experts en santé et des législateurs de l’opposition ont accusé le gouvernement de se traîner les pieds sur un programme national de vaccination. Il n’a présenté un plan qu’à la mi-décembre lorsqu’il y a été contraint par la Cour suprême.

En l’absence de vaccin approuvé prêt à être livré, le plus grand pays d’Amérique latine est derrière les autres pays d’Amérique latine.

Oliver Stuenkel, un politologue qui enseigne à la Fondation Getulio Vargas à Sao Paulo, a déclaré que le président comptait toujours beaucoup sur la polarisation.

« Il continue en tant que radical … C’est quelque chose qui est profondément ancré dans son ADN politique: polariser, diviser et ne pas gouverner », a déclaré Stuenkel.

Pereira a fait écho à ce point de vue: «Il doit modérer pour gouverner, mais il doit se polariser pour gagner les élections. C’est la contradiction du gouvernement Bolsonaro. «

La rédactrice d’Associated Press Diane Jeantet a rapporté cette histoire à Rio de Janeiro et la journaliste d’AP Débora Álvares a rapporté à Brasilia.

