Le différend ‘Yabba Dabba’ est résolu, un homme américain garde des sculptures de maison inspirées de Flintstone

Fred Flintstone a combattu la loi – et il a gagné. Techniquement, le propriétaire de la maison fantaisiste des Flintstones dans une banlieue chic de San Francisco a réglé un procès avec la ville de Hillsborough. Mais l’accord permettra à Fred et à ses amis de rester.

Dans un différend yabba dabba qui opposait les droits de propriété aux règles gouvernementales qui se sont déroulées dans les médias internationaux, la magnat de l’édition à la retraite Florence Fang a défendu sa maison colorée en forme de bulbe et son hommage élaboré à la famille « The Flintstones », mettant en vedette des sculptures de l’âge de pierre inspirées du Dessin animé des années 1960, avec des extraterrestres et d’autres bizarreries.

La ville, cependant, a qualifié les imposants dinosaures et les sculptures grandeur nature d’« horreur très visible » et a poursuivi Fang en justice, alléguant qu’elle avait violé les codes locaux lorsqu’elle avait placé des sculptures de dinosaures dans l’arrière-cour et apporté d’autres modifications à l’aménagement paysager qui ont amené les autorités locales à déclarer qu’il s’agissait d’un nuisance publique.

Un avocat de la ville a précédemment déclaré que les résidents devaient obtenir un permis avant d’installer de telles sculptures, quel que soit le thème.

Hillsborough est allé en justice en 2019 après que Fang ne se soit pas conformé à plusieurs ordres d’arrêt des travaux, ainsi qu’à une ordonnance de suppression des caractéristiques autour de la propriété de plusieurs millions de dollars avec sa maison de 2 730 pieds carrés (254 mètres carrés). Fang a contre-attaqué. Le Daily Post de Palo Alto a d’abord rapporté des nouvelles de l’implantation jeudi.

Mark Hudak, un avocat de Hillsborough, a précédemment déclaré que la ville était fière de son atmosphère rurale et boisée et que des règles étaient en place «pour que les voisins n’aient pas à regarder votre version de ce que vous aimeriez avoir, et vous ne Je n’ai pas à regarder les leurs.

Selon les dossiers, le règlement stipule que la ville examinera et approuvera une étude des améliorations de l’aménagement paysager. À son tour, Fang demandera des permis de construire. La ville paiera également 125 000 $ à Fang et elle abandonnera le procès – qui a été rejeté par le tribunal d’État le 27 avril.

Aucune nouvelle sur le rôle de Barney Rubble dans l’affaire.

