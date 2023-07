Nouvelles

Durée 6:38

En 2013, un train fou transportant du pétrole brut a déraillé et explosé à Lac-Mégantic, au Québec, tuant 47 personnes et détruisant le centre-ville. Dix ans plus tard, des trains transportant parfois des matières dangereuses sillonnent toujours la ville, et un projet d’expropriation de terrains pour rediriger la voie ferrée divise la communauté.