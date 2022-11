Le différend entre le gouvernement de l’Ontario et les travailleurs de l’éducation, expliqué

Alors que les négociations contractuelles entre le gouvernement de l’Ontario et des milliers de travailleurs de l’éducation se transforment en une bataille juridique, les experts du travail sont divisés sur la question de savoir si la demande d’augmentation de salaire des travailleurs est raisonnable et si le public sera de leur côté.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) demande une augmentation annuelle de 11,7 % pour 55 000 travailleurs, dont des aides-enseignants, des éducateurs de la petite enfance, des concierges et des adjoints administratifs.

La demande d’augmentation de salaire peut sembler stupéfiante pour de nombreux travailleurs canadiens, qui n’obtiendront aucune augmentation de cette ampleur cette année, même avec une inflation d’environ 7 %.

Mais les économistes du travail qui ont parlé à CBC News disent qu’il y a un contexte plus profond derrière la demande de hausse de salaire des travailleurs de l’éducation – y compris une décennie de salaires gelés qui, selon le SCFP, a laissé les travailleurs en difficulté pour se permettre de vivre.

Voici un aperçu de l’état du différend et de la manière dont la demande d’augmentation de salaire des travailleurs se cumule.

Quel est le dernier?

Mardi après-midi, le SCFP a déclaré que ses négociateurs à la table de négociation proposeraient une « contre-offre » au gouvernement. On ne savait pas immédiatement ce que le syndicat était prêt à concéder – ou si le gouvernement l’accepterait.

Pour l’instant, les travailleurs de l’éducation prévoient toujours de quitter le travail en signe de protestation vendredi, après que le gouvernement de Doug Ford a présenté lundi une législation interdisant aux travailleurs de faire grève à la suite d’une rupture des négociations collectives.

Le gouvernement de l’Ontario a également déclaré qu’il utiliserait la clause nonobstant de la Charte des droits et libertés pour éviter toute contestation constitutionnelle de la législation.

Plusieurs conseils scolaires, dont le Toronto District School Board, le Peel District School Board, le Ottawa Catholic School Board, le Thames Valley District School Board, le Waterloo Catholic District School Board et le Hamilton-Wentworth Catholic District School Board, ont déclaré qu’ils fermeraient pour l’apprentissage en personne. vendredi si le débrayage avait lieu.

Que veulent les travailleurs de l’éducation ?

Les travailleurs de l’éducation demandent au gouvernement de l’Ontario une augmentation annuelle de 11,7 %, ainsi que des heures supplémentaires à deux fois le taux de rémunération normal, 30 minutes de temps de préparation payées par jour pour les aides-enseignants et les éducateurs de la petite enfance, une augmentation des avantages sociaux et du perfectionnement professionnel pour tous les travailleurs.

Le président du SCFP-Ontario, Fred Hahn, est présenté à Toronto lundi. Le syndicat représente 55 000 travailleurs de l’éducation qui demandent une augmentation de salaire annuelle de 11,7 %. (Evan Mitsui/CBC)

Le SCFP affirme que les travailleurs gagnent en moyenne environ 40 000 $ par année. Une augmentation de 11,7 % leur rapporterait 3,25 $ de plus de l’heure, soit environ 4 800 $ de plus par année (sur la base d’un salaire de 35 heures par semaine pendant 43 semaines chaque année).

L’offre finale du gouvernement progressiste-conservateur était une augmentation annuelle de 2,5 % pour les travailleurs gagnant moins de 43 000 $ et de 1,5 % pour ceux gagnant plus, ce qui signifierait une augmentation d’environ 1 000 $ par année.

Qu’y a-t-il derrière le chiffre de 11,7 %?

Bien que le SCFP demande une augmentation de salaire beaucoup plus élevée que la plupart des travailleurs, ou même d’autres syndicats, demandent cette année, il dit qu’il essaie de rattraper des années de salaire stagnant.

De 2012 à 2021, les salaires des travailleurs de l’éducation ont augmenté environ 8,5 %. Au cours de la même période, l’inflation en Ontario a augmenté de 17,8 %, ce qui signifie que les travailleurs ont essentiellement subi une réduction de salaire massive au cours de cette période.

“Nous devrions essayer d’éviter le choc de l’autocollant [11.7 per cent] nombre », a déclaré Charles Smith, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon, qui fait des recherches sur l’histoire du travail et les syndicats.

“Les travailleurs du SCFP du secteur de l’éducation ont eu, essentiellement, des gels salariaux pendant plus d’une décennie et n’ont pas vu d’augmentation significative du coût de la vie.”

Comment se compare-t-il aux augmentations des autres travailleurs?

D’autres travailleurs syndiqués se sont contentés de beaucoup moins cette année.

En Ontario, l’augmentation annuelle moyenne des salaires dans les règlements ratifiés jusqu’à présent cette année est de 2,6 %au dessus de moyenne nationale de 1,8 %selon les données des gouvernements provincial et fédéral.

Lundi, le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, s’adresse aux journalistes à Toronto. Le gouvernement provincial se dit prêt à invoquer la clause nonobstant de la Charte des droits et libertés pour parer aux contestations judiciaires de sa loi antigrève. (Evan Mitsui/CBC)

Compte tenu de ces chiffres, la demande salariale du SCFP pourrait frotter les autres Canadiens dans le mauvais sens – et même les opposer aux travailleurs de l’éducation.

“[It] pourrait ne pas plaire aux travailleurs syndiqués, [and] vous entendriez des dizaines de milliers de travailleurs de la sphère privée qui non seulement ne reçoivent pas d’augmentation, mais qui souffrent de réductions d’effectifs, de licenciements, de licenciements et, certainement, de gels de salaire », a déclaré Sunira Chaudhri, avocate spécialisée en droit du travail à Toronto.

“Je pense que c’est exactement là où le gouvernement Ford va obtenir du soutien.”

On ne sait pas quel niveau de soutien les travailleurs pourraient avoir de la part des parents, qui veulent que leurs enfants restent en classe après deux ans de perturbations liées à la pandémie de COVID-19.

L’expert en études du travail, Paul Christopher Gray, suggère que d’autres travailleurs devraient essayer de maintenir une certaine empathie pour les travailleurs de l’éducation qui protestent en Ontario.

“Je dirais : regardez à quel point le salaire est bas ; regardez le contexte plus large de ce que sont en fait les réductions de salaires réels au cours de la dernière décennie que ces travailleurs ont subies ; regardez l’augmentation de l’inflation et voyez à quel point, en fait, le demande qu’ils font est », a déclaré Gray, professeur adjoint d’études sur le travail à l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario.

“Et au lieu de ‘pourquoi eux’, demandez ‘pourquoi pas moi aussi’.”

Existe-t-il un juste milieu ?

Bruce Ally, médiateur et arbitre à Toronto, souligne que les syndicats se dirigent toujours vers la table de négociation « pour demander les étoiles », mais sont prêts à se rencontrer au milieu. Il a dit que la demande de 11,7 % du SCFP n’aurait pas été différente.

“Nous devons examiner la justification, et est-elle réaliste ou non?” il a dit. « Comment les autres personnes sont-elles payées pour le même travail ? Que font les autres provinces ? Quel est le coût de la vie ? Quel impact cela a-t-il sur le salaire gagné ? »

Un panneau devant l’école publique Brock à Toronto mardi matin montre le soutien aux travailleurs de l’éducation. Les experts du travail sont divisés quant à savoir s’il y aura un soutien public à la demande d’augmentation de salaire des travailleurs. (Shawn Benjamin/CBC)

Il n’est pas clair si les deux parties seront en mesure de négocier un accord ou si le différend sera tranché par les tribunaux, car le gouvernement précipite actuellement un projet de loi à travers la législature provinciale pour imposer un contrat aux travailleurs de l’éducation qui les empêchera de faire la grève. Le syndicat a déclaré qu’il explorerait toutes les voies pour lutter contre le projet de loi.

Le président du SCFP-Ontario, Fred Hahn, a déclaré mardi que les travailleurs s’en tiendraient à leur plan de quitter le travail s’il n’y avait pas d’accord d’ici vendredi.