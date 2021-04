Le nom est plutôt approprié étant donné que le mot chinois pour la planète rouge est Huoxing (ce qui signifie «La planète du feu»), mais c’est aussi un composé de deux autres mots chinois, Zhu (signifiant « souhaiter ») et Rong (signifiant « intégration et coopération »).

Selon Wu Yanhua, directeur adjoint de la CNSA, le nom est destiné à signifier l’éclairage de l’exploration planétaire de la Chine tout en englobant la vision chinoise de l’utilisation pacifique de l’espace et de l’avenir hors du monde partagé pour l’humanité.

Le 24 avril 1970, la Chine a lancé son premier satellite, Dongfanghong-1, sur l’orbite terrestre et l’annonce du nom du nouveau rover a marqué le 51e anniversaire de l’entrée de la nation dans l’espace.

Le rover mesure 1,85 mètre (6 pieds) de haut et pèse environ 240 kilogrammes (529 lb) et a été conçu avec une durée de vie opérationnelle de trois mois martiens ou environ 92 jours terrestres. Son objectif est d’étudier la composition du sol martien tout en examinant la structure géologique et le climat de la planète.

Le premier rover chinois sur Mars a été nommé «Zhurong», ce qui signifie dieu du feu dans la mythologie chinoise. https://t.co/s658C7nFLHpic.twitter.com/I4Tl6tCjJY – CGTN (@CGTNOfficial) 24 avril 2021

Une campagne de proposition et de collecte de suggestions de noms lancée en juillet 2020 avec un vote en ligne se déroulant entre le 20 janvier et le 28 février 2021, quatre jours seulement après la mission actuelle du pays sur Mars, Tianwen-1, est entrée sur l’orbite de Mars le 24 février.

Tianwen-1 comprend à la fois un orbiteur et un rover, ce dernier devant effectuer un atterrissage en douceur en mai. L’atterrissage autonome prendra entre sept et huit minutes et devrait atterrir en toute sécurité dans une région plate de la partie sud de l’Utopia Planitia, considérée comme le bord d’un ancien océan ou d’un lac asséché depuis longtemps.

Le rover Tianwen-1 étudiera l’atmosphère, le relief, les caractéristiques géologiques et les caractéristiques du champ magnétique de la planète rouge et les résultats seront renvoyés sur Terre d’ici la fin de l’année.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!