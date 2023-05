Le diesel est moins cher que l’essence ordinaire en ce moment grâce à une « récession du fret »

Après avoir atteint des sommets l’an dernier, les prix du diesel ont considérablement chuté ces derniers mois, ce qui, selon les experts, pourrait signaler un ralentissement de l’économie.

Un ralentissement dans les industries du camionnage et du transport ferroviaire est l’une des raisons pour lesquelles le prix du diesel a chuté d’environ un tiers au cours des six derniers mois. Des prix du carburant moins élevés pourraient aider à ralentir le taux d’inflation et soulager les consommateurs.

De nombreux agriculteurs remarquent la tendance, d’autant plus qu’ils travaillent de longues heures assis sur le siège de leur tracteur lors des semis de printemps.

« Il y a eu une énorme baisse des prix du diesel », a déclaré Stephen Vandervalk, qui reçoit des livraisons de diesel par camion de 52 000 litres à sa ferme près de Fort Macleod, dans le sud de l’Alberta.

Jusqu’à présent, il a semé environ 60 % des cultures d’orge brassicole, de blé dur et de canola de cette année sur ses 4 000 hectares de terres.

« Cela fait une grande différence, c’est sûr », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espère que les prix continueront de baisser à des niveaux plus normaux.

L’industrie du transport maritime connaît une baisse de la demande

Le prix de détail moyen du diesel au pays était de 2,30 $ le litre en novembre, comparativement à environ 1,53 $ le litre cette semaine. Au cours de la même période, l’essence ordinaire a diminué beaucoup moins, passant de 1,74 $ à 1,59 $.

Les prix des matières premières ont grimpé en flèche en 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Après tous les problèmes de chaîne d’approvisionnement dans le monde ces dernières années, les experts affirment que ces défis logistiques ont été résolus et que l’industrie du transport fait maintenant face à ce qu’ils appellent une «récession du fret».

Partout dans le monde, l’industrie du transport maritime connaît une baisse de la demande et des tarifs. Le géant du transport maritime Maersk a commencé à réduire la vitesse des navires pour économiser sur les factures de carburant et a réduit le nombre de l’expédie en charter pour tenter de limiter les coûts.

Les ports canadiens ont connu une baisse des volumes l’an dernier et la tendance se poursuit en 2023.

Les affaires ne sont plus en plein essor dans l’industrie du camionnage, où un ralentissement est l’une des raisons pour lesquelles le prix du diesel a chuté d’environ un tiers au cours des six derniers mois. (Kyle Bakx/CBC)

Il n’y a pas autant de marchandises à transporter en Amérique du Nord, car les consommateurs font face à des coûts d’emprunt accrus et de nombreux magasins ont des niveaux de stocks plus élevés que d’habitude, a déclaré Craig Alexander, ancien économiste en chef chez Deloitte et la Banque TD.

« L’économie globale ne se contracte pas, mais l’activité de fret l’est certainement. Je pense que la faiblesse du fret est un précurseur d’une faiblesse plus généralisée de l’économie », a déclaré Alexander.

Certaines personnes déplacent également une partie de leurs dépenses de l’achat de produits vers des services, tels que des voyages et des vacances qui n’étaient pas possibles pendant la pandémie.

Soulagement pour les acheteurs

Le diesel est le principal carburant utilisé par l’industrie du camionnage et des chemins de fer. Une baisse soutenue des prix du diesel pourrait apporter un certain soulagement aux acheteurs.

« Nous l’avons certainement vu dans l’autre sens. Lorsque les prix de l’énergie ont grimpé en flèche pendant la pandémie, de nombreuses entreprises ont répercuté les coûts de transport plus élevés sur le consommateur. Eh bien, s’il devient moins cher d’apporter le produit dans les magasins, vous espérez que les entreprises faites-le passer », a déclaré Alexander.

Dans le même temps, la baisse des prix du carburant pourrait contribuer à atténuer les pressions inflationnistes dans tout le pays, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lors d’un discours devant le Toronto Board of Trade la semaine dernière.

« La demande de biens ralentit car les taux d’intérêt plus élevés limitent les dépenses des ménages et l’offre de biens s’améliore à mesure que les goulots d’étranglement mondiaux s’atténuent et que la baisse des prix de l’énergie réduit les coûts d’expédition et de production. En conséquence, l’inflation diminue rapidement. Nous nous attendons à ce qu’elle frappe trois pour cent cet été, même si l’économie continue de croître modestement », a-t-il dit.

Le taux d’inflation au Canada a ralenti à 4,3 % en mars, contre 5,2 % le mois précédent.

