Merriam-Webster redéfinit à nouveau le langage pour l’adapter à un récit, cette fois encadrant sa définition de «anti-vaxxer» pour inclure non seulement les personnes qui s’opposent à la vaccination, mais aussi celles qui sont contre les mandats de vaccination.

La définition sur le site Web de Merriam-Webster dit « Anti-vaxxer » moyens « Une personne qui s’oppose à la vaccination ou aux lois qui imposent la vaccination. » On ne sait pas quand il a été écrit pour inclure l’opposition aux coups forcés, mais de nombreux observateurs l’ont remarqué pour la première fois mercredi.

«Bienvenue en ‘1984’. C’est le ministère de la vérité » a déclaré le rappeur et podcasteur Zuby sur Twitter, faisant référence au roman dystopique de George Orwell.

Le dictionnaire Merriam-Webster a changé sa définition de «anti-vaxxer» pour inclure «les personnes qui s’opposent aux lois qui imposent la vaccination». Bienvenue en 1984. C’est le ministère de la Vérité. pic.twitter.com/a62lBOCJDj – ZUBY: (@ZubyMusic) 12 mai 2021

D’autres réactions étaient similaires, de nombreux commentateurs notant qu’elles correspondent désormais à la définition du dictionnaire de «Anti-vaxxer», même s’ils croient aux avantages de la vaccination et choisissent de se faire vacciner eux-mêmes. La définition de Merriam-Webster semble rejeter l’idée de favoriser personnellement un produit mais s’opposer, en principe, à obliger les autres à l’utiliser.

« Aujourd’hui, je commence ma nouvelle vie en tant qu’anti-vaxxer, » a déclaré l’animateur de podcast Matt Walsh. La Fondation conservatrice Young America a ajouté que «Lorsque la gauche contrôle la langue, elle contrôle le récit.»

Le dictionnaire Merriam-Webster a mis à jour sa définition de «anti-vaxxer» pour inclure toute personne qui s’oppose aux vaccinations obligatoires. Lorsque la gauche contrôle la langue, elle contrôle le récit.h / t @ZubyMusicpic.twitter.com/bZLAcDFvIj – YAF (@yaf) 12 mai 2021

Tel a été le cas – ou du moins la tentative – en octobre dernier, lorsque Merriam-Webster a modifié sa définition de « préférence, » notant que c’était « offensive » en référence à une personne «Préférence sexuelle». La révision a aidé à soutenir la sénatrice américaine Mazie Hirono (D-Hawaï) lorsqu’elle a accusé la candidate à la Cour suprême Amy Coney Barrett d’être biaisée contre les homosexuels lorsqu’elle a utilisé le terme comme synonyme de « Orientation sexuelle. »





Aussi sur rt.com

Merriam-Webster qualifie de « préférence sexuelle » OFFENSIVE après un tollé sur la terminologie LGBTQ lors de l’audience de confirmation SCOTUS







Et en juin dernier, Merriam-Webster a élargi sa définition de « racisme » inclure «Oppression systémique» d’un groupe racial par un autre. Cette révision serait venue en réponse à un activiste de Black Lives Matter qui a suggéré le changement après avoir perdu des arguments avec des personnes qui disaient qu’elles n’étaient pas racistes parce qu’elles ne considéraient pas leur propre ethnicité comme intrinsèquement supérieure.

« Anti-vaxxer » était la définition la plus recherchée mercredi sur le site Web de Merriam-Webster. Les utilisateurs du site ont publié des commentaires selon la définition, se plaignant de «Politique dans le dictionnaire.» Un observateur a dit: «Je ne crois pas, avec la plupart des États-Unis, que faire confiance aux vaccins soit synonyme de les rendre obligatoires. Nous ne pouvons même plus faire confiance au dictionnaire.«

Le terme « Anti-vaxxer » est relativement nouveau, étant entré dans le dictionnaire Merriam-Webster en 2009, et est utilisé par les médias et les commentateurs politiques comme un péjoratif – comme «Véritables du 11 septembre» et «Accoucheurs» – qualifier les sceptiques de vaccins de théoriciens du complot dérangés.

Mais comme National Review l’a souligné mercredi, la dernière définition Merriam-Webster classe 79% des Américains comme anti-vaxxers. Un sondage Morning Consult en décembre a révélé que seulement 21% des répondants étaient en faveur des vaccinations forcées.

Merriam-Webster a modifié sa définition de « vaccin » en janvier, apparemment pour le rendre plus respectueux des nouvelles inoculations de type ARNm qui ont été créées pour empêcher la propagation de Covid-19.





Aussi sur rt.com

« Covidiot »: un nouveau terme fourre-tout créé pour les personnes qui ignorent les avertissements sanitaires en cas de pandémie et accumulent du papier toilette







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!