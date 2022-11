Le dictionnaire Collins nomme “permacrisis” son mot de l’année 2022

Le portemanteau décrit le sentiment de “vivre à travers [a] période de guerre, d’inflation et d’instabilité politique », et « résume assez succinctement à quel point 2022 a été vraiment horrible pour tant de gens », a déclaré mardi la société dans un communiqué.

“Permacrisis”, qui est défini comme “une période prolongée d’instabilité et d’insécurité” par l’éditeur, est l’un des rares mots liés aux défis posés par le changement climatique, la guerre en Europe, une crise du coût de la vie et , dans de nombreux quartiers, le chaos politique. Il a été utilisé pour la première fois dans des contextes universitaires dans les années 1970, selon Collins, mais a connu un pic d’utilisation ces derniers mois.

Son équipe examine le “Collins Corpus”, une base de données de 18 milliards de mots, pour faire son choix, ainsi que prendre des “instantanés” à intervalles tout au long de l’année pour analyser les journaux et les médias sociaux entre autres sources, a-t-elle déclaré, pour trouver de nouveaux mots et une utilisation accrue.

Selon le dictionnaire, “l’arrêt silencieux” a également fait la liste et a gagné en popularité. Il définit le mouvement, principalement des jeunes de la génération Z et des travailleurs de la génération Y, pour renoncer à la culture de l’agitation en s’engageant à ne pas travailler plus que ce qui est contractuellement obligé et à consacrer plus de temps à des activités de qualité de vie.