Le dictateur nord-coréen était “gravement malade”, dit sa sœur, accusant la Corée du Sud de COVID-19

Dans un discours saisissant devant des milliers de Nord-Coréens, la sœur du dirigeant Kim Jong-un a déclaré avoir souffert de fièvre en guidant le pays vers la victoire sur le coronavirus. Elle a blâmé la Corée du Sud rivale pour l’épidémie et a juré des représailles “mortelles”.

Kim Yo Jong, un puissant responsable des relations intercoréennes, a glorifié le leadership de son frère lors de l’épidémie dans son discours mercredi lors d’une réunion nationale où il a décrit avec jubilation le succès largement contesté du pays sur le virus comme un “miracle incroyable” dans le monde. santé publique.

“Même s’il était gravement malade avec une forte fièvre, il ne pouvait pas s’allonger un instant en pensant aux gens qu’il avait

à prendre en charge jusqu’au bout face à la guerre anti-épidémique”, a-t-elle déclaré dans des propos diffusés sur l’Etat nord-coréen

télévision.

Kim Yo Jong a qualifié l’épidémie de virus dans le pays de “farce hystérique” lancée par la Corée du Sud pour aggraver la confrontation.

“[South Korean] des marionnettes poussent encore des tracts et des objets sales sur notre territoire. Nous devons le contrer avec fermeté”, a-t-elle déclaré. “Nous avons déjà envisagé divers plans de contre-action, mais notre contre-mesure doit être une représaille mortelle.”

La télévision d’État nord-coréenne a montré des personnes parmi le public de milliers de personnes en train de pleurer alors qu’elle parlait de la fièvre de son frère – une référence qui n’a pas été expliquée davantage. La foule a applaudi et applaudi alors qu’elle promettait que la Corée du Nord “éradiquera non seulement le virus mais aussi [South Korean] autorités gouvernementales” si les “ennemis continuent des actes dangereux qui pourraient introduire le virus dans notre république”.

Alors que le profil de Kim Yo Jong a augmenté ces dernières années, jeudi semblait être la première fois que les médias nord-coréens diffusaient la vidéo et l’audio complets de l’un de ses discours, a déclaré le ministère sud-coréen de l’Unification.

« Incroyable miracle » : Victoire déclarée sur le COVID-19

La Corée du Nord a suggéré pour la première fois en juillet que son épidémie de COVID-19 avait commencé chez des personnes qui avaient été en contact avec des objets transportés par des ballons lancés depuis la Corée du Sud – une affirmation douteuse qui semblait être une tentative de blâmer son rival.

Le ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les affaires intercoréennes, a exprimé ses vifs regrets face aux “commentaires extrêmement irrespectueux et menaçants” de la Corée du Nord basés sur des “affirmations ridicules”.

L’agence officielle nord-coréenne de presse centrale coréenne a déclaré jeudi que Kim Jong-un avait déclaré la victoire sur le COVID-19 et ordonné un assouplissement des mesures préventives trois mois seulement après que le pays avait reconnu pour la première fois une épidémie.

Depuis que la Corée du Nord a reconnu son épidémie de coronavirus en mai, elle a signalé environ 4,8 millions de “cas de fièvre” dans sa population de 26 millions d’habitants, mais n’en a identifié qu’une fraction comme COVID-19. Le pays, qui manque probablement de kits de test et d’autres outils de santé publique, a affirmé que l’épidémie ralentissait depuis des semaines et que seulement 74 personnes étaient décédées.

“Pour un pays qui n’a pas encore administré une seule injection de vaccin, notre succès à surmonter la propagation de la maladie en si peu de temps et à rétablir la sécurité en matière de santé publique et à faire à nouveau de notre pays une zone propre et exempte de virus est un incroyable miracle qui serait enregistré dans l’histoire mondiale de la santé publique”, a-t-il déclaré en citant KCNA.

REGARDER | La Corée du Nord garde le cap sur le bilan du COVID-19 :

La Corée du Nord refuse les offres d’aide pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 On craint une catastrophe liée au COVID-19 en Corée du Nord alors que les responsables rejettent les offres de vaccins et l’aide d’autres pays. La flambée des cas est en partie imputée à une série de célébrations nationales en avril où d’énormes foules non vaccinées se sont rassemblées, propageant probablement le virus.

Plusieurs semaines depuis le dernier test de missile

Pour Kim, déclarer la victoire contre le coronavirus suggère qu’il veut passer à d’autres priorités, telles que stimuler l’économie brisée et fortement sanctionnée du pays, qui a été encore plus endommagée par la fermeture des frontières pandémiques, ou effectuer un essai nucléaire, a déclaré Leif-Eric Easley. , professeur d’études internationales à l’Université Ewha Womans de Séoul.

Des responsables sud-coréens et américains ont déclaré que la Corée du Nord pourrait se préparer pour son premier essai nucléaire en cinq ans au milieu d’une série torride d’essais d’armes cette année qui comprenait ses premiers lancements de missiles balistiques intercontinentaux depuis 2017, avec le dernier essai de missile début juin. .

La rhétorique belliqueuse de Kim Yo Jong indique qu’elle essaiera de rejeter la responsabilité de toute résurgence du COVID-19 sur la Corée du Sud et cherche également à justifier la prochaine provocation militaire de la Corée du Nord, a déclaré Easley.

L’affirmation de la Corée du Nord sur l’origine de l’épidémie contredit des experts extérieurs, qui pensent que la variante Omicron s’est propagée lorsque le pays a brièvement rouvert sa frontière avec la Chine au trafic de marchandises en janvier, et a encore augmenté après un défilé militaire et d’autres événements à grande échelle à Pyongyang, sa capitale, en avril.

En mai, Kim Jong-un a interdit les déplacements entre les villes et les comtés pour ralentir la propagation du virus.

Lors de la réunion sur le virus, il a appelé à l’assouplissement des mesures préventives et à la nation de maintenir la vigilance et des contrôles efficaces aux frontières, citant la propagation mondiale de nouvelles variantes de coronavirus et du monkeypox.