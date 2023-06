Le dictateur biélorusse Loukachenko dit qu’il n’hésitera pas à utiliser les armes nucléaires tactiques de la Russie

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré mardi qu’il n’hésiterait pas à ordonner l’utilisation d’armes nucléaires tactiques russes – qui devraient être déployées en Biélorussie – si son pays devait faire face à une agression.

Plus tôt cette année, Vladimir Poutine a annoncé le déploiement prévu d’armes nucléaires à courte portée chez le voisin et allié de Moscou, la Biélorussie, dans un geste largement considéré comme un avertissement à l’Occident alors qu’il intensifiait son soutien militaire à l’Ukraine.

Le président russe a souligné que la Russie en conserverait le contrôle, mais la déclaration de Loukachenko contredit cela.

« Dieu m’en garde, je dois prendre la décision d’utiliser ces armes aujourd’hui, mais il n’y aurait aucune hésitation si nous faisions face à une agression », a déclaré Loukachenko, connu pour ses déclarations violentes, selon l’agence de presse d’État BelTA.

Les responsables russes n’ont fait aucun commentaire immédiat sur les propos de Loukachenko.

Loukachenko a souligné que c’était lui qui avait demandé à Poutine de déployer des armes nucléaires russes en Biélorussie, et non l’inverse.

Il a fait valoir que le déménagement était nécessaire pour dissuader une agression potentielle.

« Je crois que personne ne serait prêt à combattre un pays qui possède ces armes », a déclaré Loukachenko. « Ce sont des armes de dissuasion. »

Poutine a déclaré lors de la réunion de vendredi avec Loukachenko que les travaux de construction d’installations pour les armes nucléaires seront achevés d’ici les 7 et 8 juillet, et qu’ils seront rapidement transférés sur le territoire biélorusse par la suite.

Les armes nucléaires tactiques sont destinées à détruire les troupes et les armes ennemies sur le champ de bataille.

Ils ont une portée relativement courte et un rendement beaucoup plus faible (d’une fraction de kilotonne à environ 50 kilotonnes) que les ogives nucléaires équipant les missiles balistiques intercontinentaux capables d’effacer des villes entières.

En comparaison, les armes nucléaires stratégiques peuvent avoir un rendement de 100 kilotonnes à plus d’une mégatonne, ce qui offre des ogives beaucoup plus grosses.

Il y a 1 000 kilotonnes pour une seule mégatonne.

Seuls les États-Unis avaient jusqu’à présent utilisé des armes nucléaires dans la colère – lors des attaques de 1945 contre les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki.

‘Fat Man’, la bombe larguée sur Nagasaki, avait un rendement explosif de 21 kilotonnes. L’explosion a tué environ 60 000 à 80 000 personnes.

La bombe nucléaire la plus puissante jamais créée et testée était la Tsar Bomba russe, qui a démontré un rendement de souffle compris entre 50 et 58 mégatonnes.

Loukachenko a déclaré que la Biélorussie n’avait pas besoin que les armes nucléaires stratégiques de la Russie soient déployées sur son territoire. « Est-ce que je vais combattre l’Amérique ? Non, dit-il.

Le dirigeant biélorusse a toutefois ajouté que la Biélorussie préparait également des installations pour des missiles intercontinentaux à tête nucléaire, juste au cas où.

Avec l’Ukraine et le Kazakhstan, la Biélorussie abritait une part importante des arsenaux nucléaires soviétiques lorsqu’ils faisaient tous partie de l’Union soviétique.

Ces armes ont été retirées en Russie après l’effondrement soviétique de 1991 dans le cadre d’un accord parrainé par les États-Unis.

La Russie n’a pas précisé combien de ses armes nucléaires tactiques seraient envoyées en Biélorussie.

Le gouvernement américain estime que la Russie possède environ 2 000 armes nucléaires tactiques, qui comprennent des bombes pouvant être emportées par des avions, des ogives pour des missiles à courte portée et des obus d’artillerie.

La Russie a utilisé le territoire biélorusse pour envoyer ses troupes en Ukraine le 24 février 2022 et a conservé des forces et des armes sur le territoire de son allié.

Loukachenko, qui est au pouvoir depuis 29 ans, s’est appuyé sur le soutien politique et économique de la Russie pour survivre à des mois de manifestations, d’arrestations massives et de sanctions occidentales à la suite d’une élection en 2020 qui l’a maintenu au pouvoir, mais a été largement considéré au pays et à l’étranger comme truqué. .