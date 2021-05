Le dictateur biélorusse Alexander Lukashenko menace d’inonder l’UE de migrants alors qu’il transforme le pays en «  nouvelle Corée du Nord  »

Le dictateur biélorusse Alexander Loukachenko a menacé d’inonder l’Europe de migrants alors qu’il transformait le pays en une nouvelle «Corée du Nord».

Son commentaire vient en réponse à l’acceptation par l’Union européenne d’imposer des sanctions contre le pays pour son détournement d’un vol Ryanair.

Loukachenko transforme la Biélorussie en « Corée du Nord de l’Europe » Crédit: AP

La Biélorussie a été accusée d’avoir détourné un vol pour arrêter le journaliste Roman Protasevich Crédit: AFP

Lors de sa première apparition publique depuis l’incident, le dirigeant biélorusse a déclaré au Parlement qu’il avait l’intention d’affaiblir les contrôles aux frontières qui visaient à attraper des personnes et des trafiquants de drogue.

«Nous arrêtions les migrants et la drogue – maintenant vous allez [have to] attrapez-les et mangez-les vous-même », a-t-il dit.

La Biélorussie a été vivement critiquée après avoir forcé la semaine dernière un avion de Ryanair transportant 170 personnes à atterrir à Minsk dans le but d’arrêter un journaliste, Roman Protasevich.

Protasevich, 26 ans, féroce opposant à Loukachenko, a déclaré à ses autres passagers qu’il «risquait la peine de mort» alors qu’il était emmené par les forces de sécurité.

En réponse, les dirigeants de l’UE ont annoncé qu’ils interdiraient aux compagnies aériennes du pays de survoler l’espace aérien du continent et d’utiliser l’un de ses aéroports.

Ils ont également appelé à la libération immédiate de Protasevich et de sa petite amie russe Sofia Sapega.

Hier, Sapega est apparue dans une vidéo confessionnelle, a admis qu’elle était la rédactrice en chef d’une chaîne Telegram surnommée « le livre noir de la Biélorussie » et a confirmé qu’elle faisait partie de l’organisation – qui « publie des informations personnelles sur les agents des affaires internes ».

Cependant, les amis et la famille craignent qu’elle ne soit soumise à la torture et affirment que la vidéo était une «configuration».

Loukachenko menacé d’inonder l’Europe de migrants Crédits: Getty Images – Getty

Sapega est apparue dans une vidéo confessante mais sa famille affirme qu’elle est mise en scène Crédit: AFP

Sofia et Roman sortaient ensemble depuis six mois lorsqu’ils ont été arrêtés tous les deux Crédit: Instagram

Pendant ce temps, la chef de l’opposition exilée Svetlana Tikhanovskaya a déclaré au Parlement européen que le dirigeant biélorusse transformait le pays en « Corée du Nord de l’Europe ».

« Avec l’incident du vol de Ryanair, Loukachenko a franchi la ligne et est devenu une menace pour la paix et la sécurité internationales », a-t-elle déclaré.

« Loukachenko transforme mon pays en Corée du Nord de l’Europe: non transparente, imprévisible et dangereuse. »

« L’approche de l’UE consistant à augmenter progressivement la pression sur le régime de Loukachenko n’a pas réussi à changer son comportement et n’a conduit qu’à un sentiment croissant d’impunité et de répression massive », a-t-elle poursuivi.

« Nos amis en Europe, écoutez-moi. Il est temps d’agir maintenant. »

S’adressant à BBC Newsnight, le député conservateur Bob Seely a déclaré que Vladimir Poutine utilisait l’arrestation de Protasevich pour mener une nouvelle bataille contre l’Occident.

« Loukachenko et Minsk sont la nouvelle ligne de front contre la bataille de Poutine contre l’Occident », a-t-il déclaré.

« Le problème est que parce que Poutine a clairement été si agressif, en particulier à l’égard de l’Ukraine, nous avons fait preuve d’une extrême prudence. »

Loukachenko entretient des relations étroites avec le président russe Crédit: AP

Plus tôt cette semaine, Grant Shapps a confirmé que les compagnies aériennes biélorusses seraient interdites d’entrer dans l’espace aérien britannique.

Le secrétaire aux transports a tweeté: « Suite à la suppression hier de l’autorisation pour Belavia d’opérer à destination / en provenance du Royaume-Uni, je prends maintenant de nouvelles mesures.

« Avec effet immédiat, les compagnies aériennes biélorusses seront empêchées d’entrer dans l’espace aérien britannique, sauf autorisation spécifique. »