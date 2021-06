Le Diamond Stud du rappeur Lil Uzi Vert d’une valeur de Rs 175 Crore manquant du front, les fans sont restés perplexes

Le rappeur Lil Uzi, qui a fait la une des journaux plus tôt cette année pour avoir implanté un énorme diamant sur son front, a maintenant retiré le piercing en pierre rose. L’artiste du XO Tour Llif3, de son vrai nom Symere Bysil Woods, avait haussé les sourcils en révélant le bijou extravagant incrusté sur son front. En janvier, il a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il payait pour un diamant d’Elliot depuis des années. Le diamant rose naturel, qui pèse environ 10 carats, est estimé à 24 millions de dollars.

Cependant, ses fans ont remarqué que le diamant manquait visiblement de son front dans des publications récentes sur les réseaux sociaux. Les publications Instagram de l’artiste de 26 ans sur « 20 min » faisaient allusion au piercing manquant. Les affirmations ont été confirmées lundi après que sa petite amie rappeuse, JT des City Girls, a partagé son selfie dans ses histoires Instagram. Le front de Lil Uzi a été vu sans diamant alors que le couple se côtoyait, rapporte LADbible.

Avant les histoires, le diamant a été repéré manquant sur des photos de groupe lorsque le couple a eu un double rendez-vous avec le producteur de musique Future et sa petite amie Dess Dior, en Floride.

Le bijou rose n’a pas été repéré depuis avril, lorsque Lil Uzi a partagé des photos exclusives pour un compte Instagram de Calvin Klein. Le diamant MIA a laissé les fans s’interroger sur la pièce et ils ont inondé la section des commentaires de plusieurs questions.

En janvier de cette année, Lil Uzi avait annoncé son intention d’avoir un diamant incrusté sur son front qui lui a coûté plus que « toutes ses voitures ensemble, plus la maison ». Il a dévoilé le piercing au visage étincelant en février, qui est devenu le sujet de conversation de la ville et a suscité des réactions mitigées de la part des fans, certains lui reprochant de ne pas avoir utilisé l’argent à bon escient. Il a répondu positivement au contrecoup, puis a partagé plus de photos sur les réseaux sociaux, sans se soucier des réponses.

