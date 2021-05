Un diamant rose rare à 15,81 carats a atteint un record de 29,3 millions de dollars à Hong Kong, établissant un prix d’enchère record du monde pour un bijou du genre. Le diamant violet-rose, nommé «The Sakura», qui se traduit par le mot japonais pour fleur de cerisier, a été mis sous le marteau par la maison de vente aux enchères Christie’s. La pierre précieuse de couleur rare est sertie sur une bague en platine et a été classée comme « vives fantaisie » en raison de son intensité de couleur et de son « intérieur impeccable », ce qui signifie que toute tache interne sur la pierre ne peut être identifiée que sous un microscope très puissant. . On ne sait pas grand-chose sur l’acheteur, mais les premières informations indiquent qu’il a été acheté par un acheteur privé asiatique, rapports ont dit.

Parallèlement à « la Sakura », une autre bague en diamant rose en forme de cœur vif a également été vendue aux enchères, intitulée « Le cœur doux » à 4,2 carats pour 6,6 millions de dollars.

« Nous sommes très heureux d’avoir marqué un autre chapitre important de l’histoire des enchères de bijoux aujourd’hui avec The Sakura réalisant un prix record … poursuivant la tradition de Christie’s qui consiste à offrir les meilleurs diamants roses aux enchères », a déclaré Christie’s dans un déclaration.

Le Sakura a éclipsé la vente aux enchères précédente de «L’esprit de la rose», un diamant rose pourpre de 14,8 carats qui a été vendu pour plus de 27 millions de dollars à Genève en novembre dernier. Sotheby’s avait estimé que le joyau ovale parfait, «L’Esprit de la rose», pourrait rapporter 23 à 38 millions de dollars lors de la vente de Genève. L’enchère s’est ouverte à 16 millions de dollars et a grimpé au prix d’adjudication final de 21 millions de dollars, plus la commission. acheté par un soumissionnaire par téléphone qui a choisi de rester anonyme, a déclaré Sotheby’s.

Les pierres de couleur ont été grandement appréciées en tant que classe d’actifs par les super riches ces dernières années avec des diamants roses de qualité supérieure particulièrement prisés. Les diamants de couleur naturelle se produisent parce qu’ils possèdent une structure en treillis particulière qui réfracte la lumière pour produire des pierres colorées plutôt que blanches.

Moins de 10% des diamants violet-rose pèsent plus d’un cinquième de carat, ce qui a fait de «The Sakura», qui est presque huit fois cette taille, le plus grand «rose pourpre vif fantaisie» offert à une vente aux enchères.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici