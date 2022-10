Le diamant rose bat le record des enchères à Hong Kong avec un peu moins de 50 millions de dollars – Kelowna Capital News

Un diamant rose a été vendu pour 49,9 millions de dollars à Hong Kong vendredi, établissant un record mondial du prix le plus élevé par carat pour un diamant vendu aux enchères.

Le diamant Williamson Pink Star de 11,15 carats, vendu aux enchères par Sotheby’s Hong Kong, s’est vendu pour 392 millions de dollars de Hong Kong (49,9 millions de dollars). Il était initialement estimé à 21 millions de dollars.

La Williamson Pink Star tire son nom de deux diamants roses légendaires. Le premier est le diamant Williamson de 23,60 carats qui a été présenté à feu la reine Elizabeth II comme cadeau de mariage en 1947, tandis que le second est le diamant Pink Star de 59,60 carats qui s’est vendu pour un montant record de 71,2 millions de dollars aux enchères en 2017.

Le Williamson Pink Star est le deuxième plus gros diamant rose à apparaître aux enchères. Les diamants roses sont parmi les diamants de couleur les plus rares et les plus précieux.

“Il s’agit d’un résultat étonnant, prouvant la résilience des meilleurs diamants dans une économie chancelante”, a déclaré Tobias Kormind, directeur général de 77 Diamonds.

“Les actifs durables tels que les diamants de classe mondiale ont l’habitude de bien performer même en période d’instabilité”, a-t-il déclaré. “Certains des diamants de la plus haute qualité au monde ont vu leurs prix doubler au cours des 10 dernières années.”

—Zen Soo, Associated Press