Le diamant Kohinoor dans la couronne de Camilla pourrait gâcher les relations entre la Grande-Bretagne et l’Inde

Beaucoup pensaient que la reine Camilla porterait, comme les épouses précédentes, la couronne lors du couronnement en mai prochain, lorsque le nouveau roi et la reine seront oints d’huile sainte et présentés avec une couronne.

Si Camilla porte le Kohinoor dans sa couronne, cela “montre que le peuple et le gouvernement britanniques portent l’héritage de leur colonialisme. Il expose le pillage et l’exploitation de l’Inde par eux. Le plus regrettable est qu’ils ne sont pas prêts à corriger leur passé et à montrer le bijou volé comme faisant partie de leur siège souverain.