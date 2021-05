Le dialogue Vivah d’Amrita Rao ‘Jal Lijiye’ est un mème célèbre maintenant, et vous allez adorer cette tendance virale! | Actualités Buzz

New Delhi: l’image parfaite de la fille d’à côté de l’étonnante de Bollywood Amrita Rao est restée vivace dans la mémoire publique. À tel point qu’aujourd’hui, son dialogue « Jal Lijiye » de Shahid Kapoor avec « Vivah » est devenu un mème viral sur les réseaux sociaux – vous voyez donc Amrita avec un verre de « jal » presque partout.

En lançant un festival de mèmes sur Internet, les internautes ont mis au point des mèmes hilarants sur le dialogue ‘Jal Lijiye’. Et pas seulement les internautes, mais plusieurs marques populaires l’utilisent comme une ligne unique pour prendre le train en marche.

Jetez un œil à certains des plus drôles :

Sur le plan personnel, Amrita Rao et son mari RJ Anmol ont eu la chance d’avoir un petit garçon Veer le 1er novembre 2020. Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble et a partagé la bonne nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux.

Amrita et Anmol se sont mariés en 2016 après être sortis ensemble pendant près de 7 ans. Les photos d’Amrita affichant son baby bump ont inondé Internet et finalement la nouvelle de son attente est sortie. Le couple garde sa vie privée secrète. Plusieurs fan clubs ont partagé l’image et félicité l’actrice.

Sur le plan professionnel, Amrita Rao a été vue pour la dernière fois dans « Thackeray » où elle a joué Meena Tai Thackeray et a reçu tout l’amour des fans.