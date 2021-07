Dilip Kumar était une ligue à part. Avec son intensité fumante, une livraison remplie de pauses profondes et sa capacité à habiter les personnages était une joie à regarder. Sa carrière de six décennies comprend des films et des moments inoubliables qui ont illuminé à jamais le grand écran indien. L’acteur légendaire est décédé aux premières heures de mardi matin. Il avait 98 ans. L’acteur a été admis à l’hôpital Hinduja de la banlieue de Khar, un établissement non-COVID-19, la semaine dernière pour traiter des « problèmes médicaux » liés à l’âge quelques jours après sa sortie du même hôpital. Faisal Farooqui, un ami de la famille de Dilip Kumar a confirmé la nouvelle de sa mort sur le compte Twitter officiel de l’acteur. Le vétéran du cinéma hindi a été admis à l’hôpital Hinduja en juin à la suite d’épisodes d’essoufflement. À l’époque, Kumar a reçu un diagnostic d’épanchement pleural bilatéral – une accumulation de liquide en excès entre les couches de la plèvre à l’extérieur des poumons – et a subi une procédure d’aspiration pleurale réussie. Il a été libéré après cinq jours.

La carrière de Kumar a duré plus de cinq décennies avec des tubes comme « Mughal-e-Azam », « Devdas », « Naya Daur » et « Ram Aur Shyam ». Sa dernière apparition sur grand écran était dans le film de 1998 « Qila ».

Une vieille vidéo publiée par son ami Faisal Farooqui en février est devenue virale après sa mort. Le court clip publié sur Twitter contient un dialogue du film de Kumar, « Footpath » de 1953.

Dans le clip, on peut entendre Kumar dire: «Main mujrim hoon. Maine kaale bazar ka dhanda kiya hai. Jab log bhoonk se mar rahe the, toh hum uske hisse ka anaj unche damo mein bechkar humare khazane bhar rahe the. Jab sheher mein bimari fayli, humne dawai-ya chupadi, aur unke daam barha diye. rapport à des prix élevés pour obtenir des bénéfices. Lorsque la maladie a envahi la ville, nous avons thésaurisé les médicaments et augmenté les prix.)

Il poursuit dans la vidéo en disant qu’ils ont jeté les médicaments lorsque la police en a senti une bouffée, au lieu de les distribuer. Il continue qu’il peut sentir l’odeur des cadavres pourris de lui-même.

La vidéo a été publiée par son ami à un moment où Delhi était témoin d’un nombre élevé de cas de Covid-19, et des rapports de personnes accumulant des médicaments essentiels et des ventilateurs faisaient surface. L’Inde est encore sous le choc de l’une des deuxièmes vagues de Covid-19 les plus meurtrières qu’elle ait connues.

La performance de Kumar s’est démarquée dans le film « Footpath » et on se souvient de lui pour cela. Le court extrait du dialogue publié sur YouTube par Eagle Home Entertainment a également été visionné des centaines de fois.

Le comédien a reçu le prix Dadasaheb Phalke en 1994 et le Padma Vibhushan en 2015 pour sa contribution au cinéma indien. Le gouvernement pakistanais lui a également décerné sa plus haute distinction civile – Nishan-e-Imtiaz – en 1997.

