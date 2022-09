La vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, Brahmastra, faisait le buzz bien avant sa sortie. D’être embourbé dans la controverse à faire face à un nouvel appel au boycott tous les jours, le film s’est finalement avéré capable de tenir bon. Au box-office, cela a également semblé sortir Bollywood de son marasme. Ranbir a mentionné qu’il était vraiment “heureux et fier” pour Ayan Mukerji et a ajouté que le réalisateur avait travaillé très dur pour le film. Même si la réponse a été positive dans l’ensemble, les utilisateurs des médias sociaux ont également formulé des critiques pertinentes.

L’un d’eux souligne qu’une bonne partie du dialogue d’Alia dans le film semblait n’être que “Shiva” avec diverses inflexions. Alia est Isha et Ranbir est Shiva dans Brahmastra.

tous les jours pendant 400 jours, alia est venu sur le plateau de brahmastra juste pour crier shiva trois à quatre fois et est rentré chez lui – foin (@shiqayat) 11 septembre 2022

mon ami s’ennuie tellement qu’il compte le nombre de fois alia bhatt disant shiva – vipin (@djfrankkie) 10 septembre 2022

Jeu à boire : tirez à chaque fois qu’Alia dit shiva à Brahmastra #Bramhastra – Publier seul (@ Snorlax0502) 12 septembre 2022

Le rôle d’Alia dans #Brahmastra entoure autour de dire “Shiva Suno” “Shiva Love You” etc etc bus itni si dialogue livraison hai bechari ki 😂😆 #BoycottBrahamstra — Manas J 🇮🇳 (@innocentmanasji) 9 septembre 2022

moi à chaque fois alia bhatt a dit shiva ou tum kaun hoon pic.twitter.com/nYbB6jj6XK — bitchbv😌 (@BansiVazir) 10 septembre 2022

Le dialogue alia bhatt dans le film ne fait que crier shivaaa shivaaaa — Roxane (@Rohhshit) 11 septembre 2022

Sonil Dedhia écrit dans une critique pour News18 : « Brahmastra est une tentative audacieuse et audacieuse. C’est un film qui a percolé dans la tête de Mukerji ces dix dernières années. Si vous pouvez abandonner votre version et adopter celle du cinéaste – si vous n’êtes pas celui qui a apparemment pris une décision (grâce aux réseaux sociaux) sur le film avant de le voir – alors Brahmastra est une expérience extrêmement enrichissante : riche, émouvant et excitant de la manière qui ne vient que de voir les meilleurs acteurs et équipes au travail.

En fin de compte, Brahmastra a déjà gagné Rs 160 crore dans le monde au box-office après sa deuxième journée. Le film a enregistré plus tôt une ouverture record de Rs 75 crores dans le monde, puis a collecté Rs 85 crores dans le monde le deuxième jour, portant sa collection totale jusqu’à présent à Rs 160 crores.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici