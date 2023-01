Le dialogue américano-cubain se concentre sur les problèmes d'”application de la loi”, les membres du Congrès mettent en garde contre “l’apaisement”

Les États-Unis et Cuba ont ouvert des discussions sur les problèmes d’application de la loi, certains membres du Congrès critiquant la poursuite des pourparlers avec une nation qui pose toujours un problème pour la sécurité américaine.

“Le département d’État doit être clair et transparent avec le peuple américain quant à la réunion tenue à Cuba et à toute promesse faite par l’administration Biden au régime”, a déclaré la représentante Maria Elvira Salazar, R-Fla., à Fox News Digital. . « Les États-Unis ne devraient pas négocier avec les pays figurant sur les listes des « États parrains du terrorisme ».

“J’espère que l’administration ne s’apprête pas à retirer Cuba de cette liste, car elle rencontrera une opposition continue de la part de mon bureau et de la loi FORCE que j’ai récemment réintroduite au Congrès”, a ajouté Salazar.

Les États-Unis et Cuba ont tenu des pourparlers les 18 et 19 janvier à La Havane dans le cadre de “l’intérêt bilatéral sur les questions d’application de la loi”. Les pourparlers, qui, selon le Département d’État, ont lieu “semestriellement”, ont porté sur les préoccupations concernant le trafic d’êtres humains, les stupéfiants et la capacité des États-Unis à “combattre les acteurs criminels”.

“Le but du Dialogue est d’améliorer la coordination des forces de l’ordre, ce qui renforce la sécurité nationale des États-Unis et nous permet de mieux protéger les citoyens américains”, a déclaré le département d’État à Fox News Digital. “Il fournit également un forum pour soulever des questions difficiles et transmettre nos préoccupations directement au gouvernement cubain.”

Le département d’État a déclaré à Fox News Digital que le dialogue n’est “pas une nouvelle initiative et qu’il ne représente pas une nouvelle activité diplomatique entre les États-Unis et Cuba”.

Bien qu’il ait noté que les pourparlers ont lieu semestriellement, le Département d’État a également reconnu qu’il s’agissait des premiers à se concentrer sur l’application de la loi entre les deux pays depuis 2018, ce qui a clôturé une série de quatre pourparlers qui ont débuté en 2015.

Les sens. Marco Rubio et Rick Scott, R-Fla., ont publié une déclaration avant le dialogue qui a exhorté l’administration Biden à faire pression pour certaines conditions de Cuba dans le cadre de toute coopération.

Les sénateurs ont demandé à l’administration d’exhorter Cuba à organiser des élections libres et équitables, à libérer tous les prisonniers détenus pour “crimes politiques”, à extrader les citoyens américains qui ont fui vers Cuba pour échapper aux sanctions américaines et à cesser “la militarisation de la migration massive vers nos côtes”, entre autres autres éléments.

“Les expériences passées ont montré que les dialogues avec des régimes autoritaires, en particulier ceux qui ne respectent pas l’État de droit, nuisent au bien-être et au désir de vivre librement du peuple cubain”, ont écrit les sénateurs. “Seule une politique envers Cuba qui fera respecter la démocratie et l’État de droit sera le meilleur outil de politique étrangère pour notre sécurité nationale.”

“Il reconnaît également l’importance de faire progresser la protection des droits de l’homme comme étant au cœur des valeurs de notre nation.”

À la suite de la conclusion des pourparlers, Rubio et le représentant Mario Diaz-Balart, R-Fla., ont publié une déclaration critiquant l’administration Biden de “tout faire… pour inverser les politiques de bon sens de l’ère Trump”.

Rubio et Diaz-Balart ont déclaré que l’administration estime que l’engagement avec les dictateurs et l’ouverture des marchés “conduira à la liberté et à la prospérité universelles”, mais que “l’histoire dit le contraire”.

“Si nous mettons en pratique l’apaisement avec Cuba, nous perdrons l’influence dont nous avons besoin pour empêcher une plus grande oppression”, ont-ils écrit.

“Le président Biden ne doit pas lever les sanctions contre la dictature cubaine ni la retirer de la liste des États parrains du terrorisme”, ont-ils ajouté. “Il existe de véritables moyens par lesquels les États-Unis peuvent aider le peuple cubain… la voie de l'”engagement”, en revanche, n’aidera ni le peuple cubain ni l’Amérique.”

Cuba abrite actuellement plus de 70 fugitifs de la justice américaine, y compris des terroristes, selon une déclaration précédente de Rubio en août 2022 lorsque lui, avec le sénateur Bob Menendez, DN.J., a présenté le Trooper Werner Foerster et Frank Connor Justice Act, qui exigé l’extradition immédiate ou le retour de tous ces fugitifs.

Dans cette déclaration, ils ont fait valoir qu’en ne coopérant pas à l’extradition, Cuba “a privé ces victimes et leurs familles de justice”.