Le diagnostic tardif de cancer de maman met en évidence les défis en matière de soins de santé auxquels les femmes noires sont confrontées, selon un expert

Lorsque Nadine McKenzie a ressenti une douleur à la poitrine début septembre, elle l’a d’abord rejetée.

Mais quand la douleur a persisté, elle a décidé de le faire vérifier. Elle savait que ce ne serait pas un processus facile, car comme de nombreux Ontariens, elle est sur une liste d’attente pour un médecin de famille.

McKenzie, une mère célibataire de 39 ans avec deux jeunes filles, dit que pendant deux semaines, elle a tenté d’entrer dans des cliniques sans rendez-vous et a fini par se fier à Télésanté Ontario et à ses propres recherches.

“Les cliniques étaient toujours trop occupées”, a-t-elle déclaré.

“Un jour, j’ai dit:” Oubliez ça. J’ai juste besoin d’aller aux urgences et de prendre les huit heures et de m’asseoir et de faire vérifier cela “, a déclaré McKenzie, qui vit à environ 48 kilomètres à l’est de Toronto à Ajax.

Les tests ont révélé une croissance anormalement importante dans son sein droit en peu de temps. Le 19 septembre, McKenzie dit que les médecins ont confirmé qu’il s’agissait d’un cancer du sein avancé. Plus tard, elle découvrirait que c’était l’étape 4.

“Il ne s’agissait plus de le guérir, il s’agissait de le traiter et de gérer ma vie”, a-t-elle déclaré.

Qu’il s’agisse de passer des heures à essayer de déterminer ce qui n’allait pas, de se sentir rejetée par les médecins et d’avoir des amis qui l’aident à la mettre en contact avec un oncologue, McKenzie dit que l’ensemble du processus a nécessité beaucoup d’aide et d’autonomie. Les experts disent que cela est en partie dû à une pénurie de médecins de famille dans la province, et aussi au résultat des obstacles systémiques auxquels les femmes noires et autres femmes racialisées sont confrontées dans le système de santé.

La province affirme qu’elle prend plusieurs mesures pour remédier à la pénurie de travailleurs de la santé. Mais McKenzie dit qu’une partie du défi était que même lorsqu’elle faisait ses propres recherches, elle ne se voyait pas reflétée dans les images en ligne. Elle se demande si toutes ces choses ont contribué à un diagnostic à un stade ultérieur.

“Quand j’ai décidé de devenir mon propre médecin Google et de commencer à chercher des choses, je n’ai pas pu trouver de sein qui ressemblait au mien quand j’ai cherché un cancer du sein”, a-t-elle déclaré.

“Mais j’ai pu trouver des seins blancs de toutes sortes à tous les stades du cancer.”

McKenzie dit que des signes comme la recherche de rougeurs sur la peau ne s’appliquaient pas à elle et qu’elle aurait agi avec beaucoup plus d’urgence si cette information était plus facilement disponible et s’il y avait plus de ressources spécifiquement pour les femmes noires.

«Les barrières systémiques et le racisme» sont un gros problème, selon un médecin

L’histoire de McKenzie est courante, explique la Dre Mojola Omole, oncologue en chirurgie mammaire et chirurgienne générale du Scarborough Health Network, qui est également membre de la Black Physicians’ Association of Ontario.

«Beaucoup de gens utilisent davantage les cliniques sans rendez-vous», a-t-elle déclaré, citant une pénurie de médecins de famille dans la province et notant également des études qui montrent que les Canadiens noirs sont plus susceptibles de compter sur les cliniques sans rendez-vous comme principale source de médecins.

“Cela est plus prononcé dans la communauté noire. La santé des Noirs, lorsque nous parlons d’accès, est l’un des gros problèmes en termes d’obstacles systémiques et de racisme lors de l’accès à un médecin de famille”, a déclaré Omole.

La Dre Mojola Omole est oncologue en chirurgie mammaire et chirurgienne générale au Scarborough Health Network. Elle est également membre de la Black Physicians’ Association of Ontario. (Soumis par Mojola Omole)

Omole convient que davantage doit être fait pour garantir une meilleure éducation et représentation dans les communautés marginalisées en matière de sensibilisation et de recherche sur le cancer du sein.

“Cela commence par ne pas savoir que c’est quelque chose qui affecte votre communauté”, a-t-elle déclaré. Omole ajoute que la pandémie a aggravé le problème lorsque les dépistages du cancer ont été suspendus.

De nouvelles données de l’Ontario Medical Association (OMA) montrent qu’environ 400 000 mammographies de moins se sont produites pendant la pandémie que prévu, et que les cancers étaient plus avancés au moment du diagnostic.

Selon l’OMA, les dépistages sont revenus aux niveaux prévus, mais les experts craignent qu’il n’y ait encore des cas non diagnostiqués de cancer du sein.

Bien que ce ne soit pas le cas spécifique de McKenzie, Omole dit que c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il est urgent d’augmenter le nombre de médecins de famille et de s’assurer qu’il y a plus de ressources et d’informations disponibles pour les communautés racialisées.

“La majorité de mes patients sont des patients noirs ou racialisés et en moyenne … nous voyons la maladie à un stade plus avancé dans nos communautés qu’ailleurs”, a-t-elle déclaré. Omole ajoute qu’elle a plaidé pour que les directives recommandent aux femmes noires de commencer le dépistage du cancer du sein à 40 ans.

Travailler pour stimuler le système de soins de santé, selon la province

Dans une déclaration écrite, le ministère de la Santé de l’Ontario indique qu’il prend plusieurs mesures pour augmenter le nombre de travailleurs de la santé, y compris les médecins.

« La prochaine phase de notre plan ajoutera jusqu’à 6 000 travailleurs de la santé supplémentaires à la main-d’œuvre de la santé de l’Ontario, en plus des 11 400 professionnels de la santé déjà ajoutés au système depuis l’hiver 2020 », indique le communiqué.

La province affirme qu’elle s’efforce également de supprimer les obstacles afin de favoriser un mouvement plus agile des médecins entre les provinces et les territoires. La déclaration indique également que la province essaie de faire en sorte que davantage de médecins formés à l’étranger jouent un rôle dans le système de santé de l’Ontario.

Le ministère affirme également qu’il investit dans la croissance de l’éducation et de la formation médicales dans la province.

McKenzie dit que son incroyable système de soutien, ainsi que ses filles, Zayn, 7 ans, et Kalise, 4 ans, sont sa plus grande inspiration. Elle se prépare maintenant à plusieurs cycles de chimiothérapie pour traiter son cancer du sein. Une page gofundme lancée par des amis a déjà récolté plus de 15 000 $. (Soumis par Nadine McKenzie)

McKenzie se demande si elle avait un médecin de famille et était plus consciente de l’importance des examens des seins, si son cancer aurait été détecté plus tôt.

En publiant son expérience sur les réseaux sociaux et en demandant à des amis de partager une page gofundme, elle remarque déjà que de plus en plus de personnes dans son cercle encouragent les autres à se faire dépister pour le cancer. Mais elle dit que l’information devrait déjà être répandue dans la communauté.

“Cela ne devrait pas arriver à un point où c’est quelqu’un que vous connaissez, cela devrait être que nous savons déjà que nous devons nous faire tester.”

Avec l’avenir de ses filles au centre de ses préoccupations, McKenzie adopte une attitude positive au cours des prochaines semaines alors qu’elle se prépare à subir plusieurs cycles de chimiothérapie. Elle espère que partager son histoire provoquera des changements.

“Je sais qu’ils vont me regarder traverser ce voyage et malgré la peur que j’ai vraiment à l’intérieur, je ne peux pas leur montrer ça”, a-t-elle déclaré.

“Je sais que je n’ai pas fini de les élever”, a ajouté McKenzie.

“Le cancer a choisi la mauvaise personne, parce que je dois traverser ça pour mes filles.”

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.