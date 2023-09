Le diagnostic dévastateur de cancer d’Alfie Moon révélé dans EastEnders

Le diagnostic de cancer dévastateur d’ALFIE Moon sera bientôt révélé dans EastEnders.

Le personnage – joué par Shane Richie – s’est d’abord rendu au hôpital le mois dernier et on lui a dit qu’il devait subir un examen pour un cancer de la prostate.

Le diagnostic dévastateur de cancer d’Alfie Moon sera bientôt révélé dans EastEnders[/caption] BBC

Alfie a caché son diagnostic à ses proches[/caption]

Alfie a depuis reçu un diagnostic de maladie, mais n’en a pas parlé à ses proches sur la place.

Mais dans les scènes à venir, son diagnostic est révélé lors d’une confrontation avec Phil Mitchell le jour de son mariage avec l’ex d’Alfie, Kat Slater.

Alfie arrive chez Peggy, et lorsqu’il est seul, il frappe Phil après avoir essayé de faire la lumière sur le comportement récent de Phil dans le dos de Kat.

Mais alors que les deux hommes s’affrontent, il est clair que quelque chose d’autre dérange Alfie, et il révèle avec émotion qu’il a menti et qu’il a en fait un cancer de la prostate.

Phil reste incrédule lorsqu’Alfie révèle qu’il subit une prostatectomie.

Alors qu’Alfie se rend à l’hôpital, Phil arrive en retard au bureau d’enregistrement et Kat panique lorsqu’elle réalise que son ex-mari n’est pas avec lui.

Pendant ce temps, Linda apprend la visite d’Alfie à l’hôpital par Mitch et, après avoir mis deux et deux ensemble, arrive pour le soutenir dans sa prostatectomie.

Le feuilleton travaille aux côtés de Prostate Cancer UK et de Macmillan Cancer Support, ainsi que d’experts dans le domaine, pour garantir que le scénario soit décrit avec autant de précision et de sensibilité que possible.

Le producteur exécutif d’EastEnders, Chris Clenshaw, a évoqué un « chemin difficile » pour Alfie.

Il a révélé : « Lorsque nous nous sommes lancés dans cette histoire, nous savions qu’il était impératif de travailler aux côtés de Prostate Cancer UK et de Macmillan Cancer Support pour entreprendre et décrire avec précision une histoire aussi émouvante et cruciale pour Alfie, et à laquelle de nombreux téléspectateurs peuvent s’identifier. Shane a dépeint avec grâce et compréhension les réalités du diagnostic de cancer de la prostate.

« Nous espérons que cette histoire trouvera un écho auprès du public et que nous la représentons avec autant de sensibilité et de précision que possible. »

EastEnders est diffusé sur BBC Un et est disponible sur BBC iPlayer.