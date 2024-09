Le diagnostic de rétinite pigmentaire intensifie le risque de trouble dépressif

Yong Joon Kim, MD, PhD Crédit : Société américaine des spécialistes de la rétine

Une nouvelle analyse d’une cohorte nationale de population en Corée a révélé une incidence élevée de troubles dépressifs nouvellement diagnostiqués chez les patients enregistrés atteints de rétinite pigmentaire par rapport à la population générale.1

Selon ces estimations, l’incidence cumulée sur 10 ans du trouble dépressif a atteint environ 18 % chez les patients atteints de rétinite pigmentaire sans diagnostic préalable de trouble dépressif, avec une incidence plus élevée chez les patientes de sexe féminin et les individus âgés de ≥ 40 ans.

« Compte tenu de l’importance croissante accordée à la gestion des troubles dépressifs, ces résultats suggèrent qu’il faudrait envisager de fournir un soutien émotionnel ou une assistance sociale aux patients atteints de rétinite pigmentaire », a écrit l’équipe d’enquête dirigée par Yong Joon Kim, MD, PhD, département d’ophtalmologie. , institut de recherche sur la vision, Collège de médecine de l’Université Yonsei.

La déficience visuelle et les troubles mentaux sont tous deux des causes importantes de handicap social et psychologique, ce qui justifie une enquête sur le lien entre la maladie mentale dans les maladies oculaires et l’adaptation émotionnelle chez les individus concernés.2

La rétinite pigmentaire, touchant de 1 à 3 000 à 7 000 individus, est un groupe hétérogène de dystrophies rétiniennes héréditaires, dont les symptômes augmentent généralement au début de l’adolescence, conduisant à une vision tunnel et à la cécité entre 40 et 50 ans.3 Compte tenu du fardeau que représente la progression de la maladie, conduisant à la cécité, la rétinite pigmentaire est liée à un risque élevé de problèmes de santé mentale.

Cependant, peu d’essais cliniques à grande échelle explorent ce lien, faute de données sur l’association entre déficience visuelle et santé mentale chez les jeunes patients.1 Cette étude de cohorte a collecté des données du service coréen d’examen et d’évaluation de l’assurance maladie entre 2008 et 2022, identifiant 10 879 personnes atteintes de rétinite pigmentaire nouvellement diagnostiquée entre janvier 2011 et décembre 2021.

La population étudiée a été classée en 3 cohortes en fonction de l’âge au moment du diagnostic :

Après analyse, l’incidence de la rétinite pigmentaire au cours de la période d’étude était de 1,91 (IC à 95 %, 1,88-1,95), 1,82 (IC à 95 %, 1,77-1,87) et 2,01 (IC à 95 %, 1,96-2,06) pour 100 000 personnes. années dans la population totale. Le taux d’incidence du trouble dépressif nouvellement diagnostiqué après une rétinite pigmentaire était de 21,52 (IC à 95 %, 20,23 à 22,87), avec une incidence cumulée sur 10 ans estimée à 17,67 (IC à 95 %, 16,57 à 18,84) chez les personnes atteintes de rétinite pigmentaire.

L’analyse des sous-groupes a révélé une incidence cumulée sur 10 ans plus élevée de troubles dépressifs chez les patientes de sexe féminin (risque relatif [HR]1,46 ; IC à 95 %, 1,29 à 1,65 ; P. <.001 and="" those="" aged="" years="" ci="" wp_automatic_readability="13.5">P. <.001 investigators="" also="" calculated="" age-="" and="" sex-adjusted="" standardized="" incidence="" ratios="" using="" the="" rate="" of="" depressive="" disorder="" in="" general="" adult="" population.="" wp_automatic_readability="27">

Ils ont constaté que le SIR global du trouble dépressif dans la rétinite pigmentaire était de 1,19 (IC à 95 %, 1,12-1,27 ; P. <.001 indicating="" a="" depressive="" disorder="" risk="" higher="" than="" the="" general="" population.="" both="" male="" and="" female="" patients="" showed="" incidence="" of="" sirs="" wp_automatic_readability="13">P. <.001 versus="" the="" general="" population.="" wp_automatic_readability="26">

Une analyse plus approfondie des sous-groupes par groupe d’âge a révélé que, même si les données montraient une incidence plus élevée dans les groupes plus âgés, le SIR atteignait un sommet chez les 20 à 29 ans (SIR, 1,50 ; IC à 95 %, 1,17-1,90 ; P. = 0,006) et ceux âgés de ≥60 ans (SIR, 1,25 ; IC à 95 %, 1,14–1,37 ; P. <.001 wp_automatic_readability="15">

Dans leur résumé, Kim et ses collègues ont noté qu’un diagnostic antérieur de rétinite pigmentaire indiquait un inconfort visuel majeur nécessitant un examen ophtalmologique. Comme ces personnes sont plus susceptibles d’avoir un stade avancé de la maladie au moment du diagnostic, elles pourraient avoir subi une grave perte de vision au cours de la période d’étude.

« Compte tenu de la nature évolutive de la maladie et du fait qu’elle n’est pas complètement curable, même au stade précoce de la rétinite pigmentaire, les patients plus jeunes peuvent ressentir une anxiété et un stress sévères », ont-ils écrit. « Ces facteurs pourraient également augmenter le risque de trouble dépressif chez les patients diagnostiqués avec une rétinite pigmentaire dans la vingtaine. »

