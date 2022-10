Le diagnostic de démence augmente le risque de suicide chez les moins de 65 ans : étude

Selon les dernières recherches, un diagnostic de démence fait plus que doubler le risque de suicide au cours des trois premiers mois après qu’un patient a appris la nouvelle.

L’étude, qui a suivi près de 600 000 Anglais pendant 18 ans, a révélé que les patients qui souffraient déjà d’un trouble psychiatrique ou qui avaient moins de 65 ans au moment du diagnostic couraient un risque similaire. Le risque était le plus élevé au cours des trois premiers mois après avoir appris la nouvelle pour les personnes de moins de 65 ans : elles étaient 6,5 fois plus susceptibles de mourir par suicide.

« Un diagnostic de démence peut être dévastateur, mais la période immédiate après le diagnostic est souvent la période de plus grande détresse », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Charles Marshall, maître de conférence clinique et neurologue consultant honoraire au Wolfson Institute of Population Health de l’Université Queen Mary. de Londres.

“Recevoir un diagnostic d’Alzheimer à un âge précoce est rare, inattendu et accablant, ce qui le rend très difficile à accepter”, a déclaré Beth Kallmyer, vice-présidente des soins et du soutien de l’Association Alzheimer, qui n’a pas participé à l’étude.

“L’une des choses les plus importantes que vous puissiez dire à quelqu’un confronté à un diagnostic d’Alzheimer est qu’il n’est pas seul et qu’un soutien est disponible”, a-t-elle déclaré.

PETIT MAIS IMPORTANT

Des recherches antérieures ont établi un lien distinct entre la démence et le suicide, y compris une étude de 2021 par des scientifiques de l’Université de Yale. “Les adultes de plus de 65 ans qui ont reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer étaient deux fois plus susceptibles de mourir par suicide que les adultes plus âgés qui ne souffraient pas de démence”, a déclaré Kallmyer.

La plupart des cas de démence surviennent chez les personnes âgées, mais les maladies chroniques et les choix comportementaux peuvent jouer un rôle, selon Kallmyer. “L’obésité, le diabète et les modes de vie sédentaires chez les jeunes augmentent rapidement, et ce sont des facteurs de risque de démence”, a-t-elle déclaré.

Dans la nouvelle étude, publiée lundi dans la revue JAMA Neurology, le nombre réel de personnes – 95 patients – décédées par suicide après avoir découvert qu’elles étaient atteintes de démence était faible. Cependant, cela n’a pas diminué la valeur de l’étude pour identifier les sous-groupes les plus vulnérables et le calendrier de trois mois, a déclaré Marshall.

Des études antérieures ont également trouvé une relation entre un diagnostic de démence et le suicide chez les personnes diagnostiquées à un âge plus précoce. Alors que la nouvelle étude n’a pas été en mesure de déterminer pourquoi il en serait ainsi, Marshall a souligné la théorie interpersonnelle du suicide comme une réponse possible.

“La lourdeur perçue est un pilier essentiel du comportement suicidaire”, a déclaré Marshall. “Cette perception de la lourdeur peut être plus élevée chez les patients plus jeunes atteints de démence qui sont plus susceptibles d’être dans leurs années de travail productif et d’avoir des responsabilités familiales.”

Les résultats d’études comme celles-ci suggèrent que les médecins devraient procéder à une “évaluation rigoureuse des risques” pour les signes de suicide au moment du diagnostic, ont écrit Marshall et ses coauteurs dans la dernière étude.

“Nous savons que la maladie d’Alzheimer précoce peut provoquer une mauvaise humeur, de l’anxiété et un isolement social. Ces symptômes peuvent être à la fois des causes et des signes de risque de suicide”, a déclaré Marshall dans un e-mail.

SOUTENIR UN PROCHE

Se renseigner sur la démence “et en particulier sur la maladie d’Alzheimer d’apparition plus jeune, est une première étape importante pour soutenir une personne qui reçoit un diagnostic d’apparition plus jeune”, a déclaré Kallmyer.

Des plans de santé et financiers devraient être mis en place tôt afin que la personne atteinte de démence puisse participer à ces décisions, a-t-elle suggéré.

« Si la personne travaille toujours, il est essentiel qu’elle enquête sur les prestations d’emploi qui pourraient l’aider – et il est essentiel qu’elle le fasse avant de quitter son emploi. Les prestations de l’employeur peuvent inclure une assurance invalidité de courte et de longue durée, qui peut être très utile pendant qu’ils demandent une invalidité de la sécurité sociale », a déclaré Kallmyer.

Selon l’Association Alzheimer, les signes de dépression et les signes avant-coureurs de suicide imitent ceux de la démence, ce qui rend la tâche extrêmement difficile pour les soignants.

“En raison de la complexité du diagnostic de la dépression associée à la démence, il peut être utile de consulter un psychiatre gériatrique spécialisé dans la reconnaissance, le diagnostic et le traitement de la dépression chez les personnes âgées”, a noté l’association.

RESSOURCES EN SANTÉ MENTALE AU CANADA

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou des problèmes de santé mentale, veuillez appeler la Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 800-273-8255 (ou le 988 à partir du 16 juillet 2022) ou Canada’s Talk Suicide au 1-833-456-4566. Les ressources suivantes sont également disponibles pour soutenir les personnes en crise :



Ligne d’assistance Espoir pour le bien-être: (anglais, français, cri, ojibwé et inuktitut) : 1-855-242-3310



Hotline Embrace Life Council : 1-800-265-3333



Ligne de vie trans: 1-877-330-6366



Jeunesse, J’écoute: 1-800-668-6868