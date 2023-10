Le diadème emblématique de la reine Elizabeth vu pour la première fois depuis sa mort

La tiare royale la plus reconnaissable de la reine Elizabeth II a été vue pour la première fois depuis la mort du monarque en 2022, portée par sa belle-fille, la nouvelle reine Camilla, lors d’un dîner à Londres mercredi.

Elizabeth aurait possédé l’une des plus grandes collections privées de bijoux au monde, héritant non seulement de l’utilisation des joyaux de la couronne en sa qualité de monarque, mais également d’une vaste collection privée qui lui appartenait à part entière.

Après sa mort, la majorité des biens personnels de la reine sont présumés avoir été hérités par son fils aîné, le roi Charles III, car grâce à un accord de 1993 avec le gouvernement britannique, les biens transmis d’un roi ou d’une reine à l’autre ne sont pas responsables. fiscalité des successions.

La reine Elizabeth II photographiée portant le diadème des filles de Grande-Bretagne et d’Irlande lors d’une visite d’État en Allemagne, le 24 juin 2015. Et (en médaillon) la reine Camilla portant le diadème pour la première fois lors d’un dîner à Mansion House à Londres, le 18 octobre. 2023. Le diadème était l’un des bijoux préférés et les plus célèbres de la défunte reine.

ROBERT MICHAEL/AFP via Getty Images/Karwai Tang/WireImage



La reine Camilla a dévoilé le diadème avec Charles pour la première fois le 18 octobre lors d’un dîner de célébration au Mansion House de Londres, marquant leur couronnement en mai.

Camilla portait la pièce en diamant sur une monture modifiée. Alors que la reine Elizabeth l’avait porté dans un style de cercle presque fermé, Camilla a présenté la pièce sur un cadre ouvert dans un style de bande sur la tête.

Avec le diadème, Camilla portait également deux autres pièces clés de la collection de bijoux d’Elizabeth, que le monarque avait surnommé ses « meilleurs diamants ». Il s’agissait notamment d’un collier et d’un bracelet en diamants qui lui avaient été offerts en 1947 lors d’une visite en Afrique du Sud avec ses parents, le roi George VI et la reine Elizabeth (plus tard la reine mère).

Bien que le nombre exact de diadèmes dans la collection royale soit encore inconnu, tout au long de son règne, Elizabeth en a utilisé plus de 10, l’un étant plus utilisé que les autres.

Le diadème le plus porté d’Elizabeth est connu sous le nom de diadème des filles de Grande-Bretagne et d’Irlande, créé en 1893 comme cadeau de mariage pour la grand-mère du monarque, la reine Mary.

Mary était une fervente collectionneuse de bijoux et le diadème était offert en cadeau au nom des « filles » de Grande-Bretagne et d’Irlande, payé avec l’argent collecté par souscription auprès des femmes de tout le pays.

En 1947, Mary a offert le diadème à sa petite-fille, Elizabeth, comme cadeau de mariage et il a été porté par la princesse de l’époque lors de plusieurs séances de photographie et événements publics dans les années qui ont suivi.

Lorsqu’elle devint reine en février 1952, Elizabeth portait le diadème pour son premier portrait officiel en compagnie de la photographe de société Dorothy Wilding.

Au cours des années suivantes, la tiare figurait sur les portraits officiels d’Elizabeth utilisés pour les pièces de monnaie et les timbres dans les territoires britanniques du monde entier, et devenait également un élément régulier lors d’événements nationaux et à l’étranger.

La reine Elizabeth II (à gauche) portant le diadème des Filles de Grande-Bretagne et d’Irlande au palais de Buckingham le 4 décembre 2018. Et la reine Camilla (à droite) portant le diadème à Mansion House à Londres le 18 octobre 2023. Le diadème a été offert à Elizabeth comme cadeau de mariage en 1947 par sa grand-mère, la reine Mary.

Victoria Jones – Piscine WPA/Getty Images/Samir Hussein/WireImage



En 2006, Elizabeth a discuté de la tiare dans un documentaire avec l’artiste Rolf Harris, qui a ensuite été reconnu coupable et emprisonné pour avoir commis des attentats à la pudeur contre des filles.

Décrivant le diadème, elle a noté que sa grand-mère avait retiré sa base en diamant avant de le lui offrir comme cadeau de mariage, ce dont elle ne s’est rendu compte que bien plus tard.

« Je ne porte pas beaucoup de bijoux, sauf si j’y suis obligé », a-t-elle déclaré. « Ma grand-mère m’a offert le diadème comme cadeau de mariage et je ne l’ai découvert qu’après avoir réussi [to the throne] et je suis entré dans son coffre-fort et j’ai réalisé qu’elle en avait retiré la base, donc elle l’a remis en place. Je suppose que, eh bien, elle a pensé : ‘L’enfant n’a que 21 ans, elle n’a pas besoin d’un très grand.' »

Avant sa mort le 8 septembre 2022, Elizabeth a porté le diadème pour la dernière fois lors d’une fonction publique majeure en 2018 lors de la réception diplomatique annuelle organisée au palais de Buckingham.

La reine Camilla a porté plusieurs pièces de la collection de bijoux d’Elizabeth depuis l’accession de son mari au trône, notamment le diadème en saphir et diamant du monarque et le collier assorti.

James Crawford-Smith est Semaine d’actualitésLe journaliste royal de Londres, basé à Londres. Vous pouvez le trouver sur X (anciennement Twitter) à l’adresse @jrcrawfordsmith et lisez ses histoires sur Semaine d’actualitésc’est La page Facebook des Royals.

Avez-vous une question sur le roi Charles III, William et Kate, Meghan et Harry ou leur famille à laquelle vous souhaiteriez que nos correspondants royaux expérimentés répondent ? Envoyez un e-mail à [email protected]. Nous aimerions recevoir de vos nouvelles.