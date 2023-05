Le diadème du couronnement couronne la vente aux enchères de bijoux de Genève

Un diadème porté lors de deux couronnements britanniques fait partie des bijoux historiques mis aux enchères par Christie’s.

Le diadème Bessborough Diamond a été porté lors des couronnements du roi George VI en 1937 et de la reine Elizabeth II en 1953.

Le mystérieux diamant de 105,52 carats, l’Etoile d’Egypte, était également mis aux enchères.

Un diadème éblouissant porté lors de deux couronnements britanniques et le diamant Star of Egypt, qui aurait appartenu autrefois au roi Farouk, font partie des bijoux historiques mis aux enchères mercredi par Christie’s à Genève.

Les pièces scintillantes passent sous le marteau lors de la vente de bijoux magnifiques de la maison de vente aux enchères dans la ville suisse.

La vente présente également la plus grande collection privée de bijoux JAR jamais mise aux enchères, couvrant 40 ans de travail du créateur parisien Joel Arthur Rosenthal.

Moins de quinze jours après le couronnement du roi de Grande-Bretagne, Charles III, arrive la vente de la Bessborough Diamond Tiara, portée lors des couronnements de son grand-père le roi George VI en 1937 et de sa mère, la reine Elizabeth II, en 1953.

Vere Ponsonby, le neuvième comte de Bessborough, a chargé le joaillier parisien Chaumet de fabriquer un diadème pour sa femme afin de marquer sa nomination au poste de gouverneur général du Canada en 1931.

Le diadème Art déco, en platine et pesant 136,5 grammes, présente un motif floral complexe.

LIRE | 200 millions de dollars levés grâce à la vente controversée de bijoux ayant des liens avec les nazis

« C’est aussi emblématique que possible en termes de style. Le travail est incroyable », a déclaré Max Fawcett, responsable du département joaillerie chez Christie’s à Genève.

« C’est assez digne d’une couronne, ce qui convient à cette année car elle a traversé deux couronnements », a-t-il déclaré à l’AFP.

« C’est une œuvre d’art et un morceau d’histoire. »

Il devrait rapporter entre 800 000 et 1,5 million de francs suisses (890 000 à 1,67 million de dollars).

Etoile d’Egypte

L’étoile d’Egypte est un spectaculaire diamant non monté de 105,52 carats.

Ses origines sont entourées de mystère et il aurait été acheté en 1850 par le vice-roi d’Égypte, qui l’a vendu en 1880.

Il est apparu pour la première fois sur le marché londonien en 1939.

Il a apparemment été acheté plus tard par le roi Farouk, qui a gouverné l’Égypte de 1936 à 1952. Son impressionnante collection de bijoux a disparu lorsqu’il s’est enfui en exil et n’est réapparue que plusieurs années plus tard. L’étoile d’Égypte a été achetée aux côtés de bijoux connus pour être en sa possession.

Elle appartient à la même famille depuis les années 1970 et n’a jamais été vendue aux enchères auparavant.

Il est estimé entre deux et trois millions de francs suisses.

« La forme de celle-ci est incroyable, la taille émeraude carrée. C’est une pierre absolument magnifique », a déclaré Fawcett.

Pots sur l’étagère

Les 28 lots de Joel Arthur Rosenthal (JAR) ont été amassés par un seul collectionneur pendant 15 ans.

Rosenthal, qui est né à New York mais a déménagé à Paris, produit jusqu’à 70 pièces méticuleusement conçues par an.

Ceux-ci sont pour la plupart pré-attribués à ses collectionneurs et amis existants, « donc en tant que nouveau collectionneur, il est difficile d’y entrer », a déclaré à l’AFP Rahul Kadakia, responsable international des bijoux chez Christie’s.

Il a dit:

Ce qui est bien, c’est qu’il y a des lots de 3 000 à 400 000 (francs suisses), donc il y a un bijou ou un objet pour chaque niveau de collectionneur.

Le plus accrocheur est le bracelet jonc en saphir, spinelle et diamant de 2011, estimé entre 150 000 et 200 000 francs suisses. Son iris bleu et sa pupille noire sont sertis sur un bracelet extensible doré.

« JAR est super créatif et inventif dans la façon dont il utilise les pierres précieuses et fusionne les couleurs », a déclaré Kadakia.

« C’est tellement réaliste. Même lorsque vous regardez de profil, cela vous montre la courbe du globe oculaire. »

Le plus cher des 102 lots est un devant-de-corsage en perles naturelles et diamants Cartier Belle Epoque qui appartenait autrefois à la chanteuse d’opéra australienne Nellie Melba.

Il a été fabriqué vers 1902 et est estimé entre 2,5 et 3,5 millions de francs suisses.