Un homme de Floride accusé de traquer des députés a été arrêté dimanche pour avoir menacé « d’aider le diable à tuer » un équipage de trois hélicoptères.

Robert Moni, qui vit dans le comté de Volusia à DeLand, en Floride, a été accusé de trois chefs de harcèlement criminel aggravé et est détenu sans caution dans la prison du comté de Volusia, selon les rapports d’arrestation. Il s’agit de la deuxième arrestation de Moni après qu’il ait été précédemment accusé d’avoir fait un faux rapport sur une bombe, un incendie criminel ou une arme de destruction massive après avoir menacé d’abattre un hélicoptère du bureau du shérif du comté de Volusia en 2018.

Samedi, selon le Journal d’information de Daytona Beachdes agents ont été appelés à l’aéroport municipal de DeLand, où se trouve le hangar pour hélicoptères du shérif de Volusia, car l’équipage de l’hélicoptère du shérif a signalé que Moni se trouvait à proximité du hangar, les harcelant et les menaçant.

L’homme de 59 ans, qui habite près du hangar de l’aéroport, avait commencé à marcher vers le bâtiment lorsqu’un membre d’équipage de l’hélicoptère s’est approché de lui. L’homme a rapporté qu’il pouvait entendre Moni crier que les membres d’équipage « étaient tous de mauvaises personnes », des « pécheurs » et que « le diable va vous tuer et je vais vous aider », détaille un rapport.

Moni a également été vu tenant une pancarte et criant des obscénités à Air One, qui est le nom de l’hélicoptère du bureau du shérif, et à son équipage, indique le rapport.

Selon le Journal d’information de Daytona Beachles députés ont également écrit dans leur rapport que Moni déteste le bureau du shérif et le shérif Mike Chitwood.

Cela fait suite à la précédente arrestation de Moni en 2018 après que Moni ait appelé un employé d’une chaîne de télévision d’Orlando pour lui dire qu’il allait abattre Air One s’il n’arrêtait pas de survoler sa maison, selon le Journal d’information de Daytona Beach.

Image de stock. Un homme de Floride de 59 ans a été arrêté pour avoir menacé « d’aider le diable à tuer » un équipage de trois hélicoptères.

Icholakov/Getty Images



Les détectives ont déclaré que Moni avait l’habitude de rapporter des théories du complot concernant le bureau du shérif ; en 2018, un lieutenant de la Florida Highway Patrol avait précédemment déclaré que Moni s’était plaint que l’ancien shérif Ben Johnson, des membres de haut niveau du FBI et des trafiquants de drogue conspiraient pour ruiner sa vie.

Selon le lieutenant, Moni a déclaré que des hélicoptères survolaient sa maison, « l’espionnaient », et qu’il « n’allait pas le supporter ». Il a déclaré qu’il « pointerait un laser » sur eux, ou « les abattrait, si nécessaire », selon le rapport. Moni a ensuite été inculpé en 2018 pour ces menaces.

Les archives judiciaires montrent également qu’en septembre 2018, le bureau du shérif du comté de Volusia, qui a déclaré que Moni représentait un danger pour lui-même ou pour autrui, a demandé à un tribunal d’accorder une ordonnance de protection contre les risques exigeant que Moni restitue toutes les armes à feu et munitions qu’il possédait.