“Le diable s’habille en Prada” monte sur scène avec une nouvelle comédie musicale à Chicago

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le film de 2006 “Le diable s’habille en Prada” est passé de l’écran à la scène avec l’ouverture de la comédie musicale “Le diable s’habille en Prada”.

La comédie musicale a débuté à Chicago au James M. Nederlander Theatre le 7 août. La comédie musicale est basée sur le film et le roman de 2003. La musique a été écrite par Elton John avec des paroles de Shania Tub et le livre a été écrit par Kate Weatherhead.

Le film de 2006 met en vedette Meryl Streep et Anne Hathaway dans le rôle de Miranda Priestly et Andy Sachs, des rôles joués sur scène par Beth Leavel et Taylor Iman Jones.

MERYL STREEP DIT QU’ELLE A ÉTÉ « DÉPRIMÉE » PENDANT LE TOURNAGE « LE DIABLE S’habille EN PRADA » : « C’ÉTAIT HORRIBLE »

Les autres personnes de la distribution musicale de “The Devil Wears Prada” sont Javier Muñoz, Christiana Cole, Megan Masako Haley, Tiffany Mann, Michael Tacconi et Christian Thompson.

MICHAEL JACKSON MUSICAL, ‘MJ’ LANCERA UNE TOURNÉE NATIONALE EN 2023

Le Kevin McCollum a produit des séjours musicaux fidèles à l’histoire du film avec Andy Sachs décrochant le rôle d’assistant de Miranda Priestly, rédactrice en chef de Runway Magazine.

La comédie musicale se déroulera à Chicago jusqu’au 21 août.