« Le Diable en procès »: une histoire vraie et effrayante derrière le documentaire démoniaque de Netflix – National

Dans sa dernière incursion dans le vrai crime, le documentaire Netflix Le Diable en procès explore la seule fois où la « possession démoniaque » a été utilisée comme moyen de défense dans un procès pour meurtre aux États-Unis.

L’affaire, souvent appelée le procès « Devil Made Me Do It », concernait le meurtre en 1981 d’Alan Bono, propriétaire de Brookfield, dans le Connecticut, par son locataire de 19 ans, Arne Cheyenne Johnson.

Le Diable en procès enquête sur la façon dont Johnson a plaidé non coupable du meurtre horrible ; il a affirmé qu’il était sous l’influence de Satan lorsqu’il a poignardé l’homme de 40 ans plus de 20 fois avec un couteau de poche de cinq pouces après qu’ils se soient disputés.

Le procès a fini par être un cirque médiatique, alors que les amis et la famille de Johnson ont soutenu son affirmation choquante, les enquêteurs paranormaux sont venus à sa défense et son avocat a expliqué au jury que ce crime horrible était en réalité l’œuvre du diable.

L’histoire continue sous la publicité

La trame de fond

Avant le meurtre, Johnson était fiancé à une jeune femme du nom de Debbie Glatzel. La famille de Glatzel était aux prises avec une série d’événements inexpliqués et inquiétants survenus au cours de l’année écoulée à son jeune frère, David Glatzel, 11 ans.

Le premier des événements troublants s’est produit en juillet 1980, lorsque David et Johnson travaillaient ensemble pour nettoyer une propriété locative dans laquelle la famille Glatzel s’apprêtait à emménager. David a affirmé que pendant qu’il aidait, il avait rencontré un vieil homme à l’air « brûlé » qui l’avait poussé sur un lit à eau et lui avait dit que si quelqu’un emménageait, il lui ferait du mal.

Selon des récits archivés par People, David a affirmé pendant des mois qu’il continuait à voir le vieil homme menaçant, qui lui parlait en latin, menacer de nuire à sa famille et jurer de lui prendre son âme. Il a également affirmé que le vieil homme lui avait rendu visite dans un rêve et lui avait dit : « Attention ».

L’histoire continue sous la publicité

Dans les jours suivants, la famille a rapporté que David récitait au hasard des passages bibliques ou des lignes de paradis perduson corps tremblait de la tête aux pieds comme s’il était attaqué par une force invisible.

Des ecchymoses et des égratignures inexplicables ont commencé à apparaître sur son corps.

De plus en plus inquiète, la famille de David a commencé à veiller à tour de rôle sur le garçon la nuit. Au milieu de la nuit, disaient-ils, il se redressait brusquement et effectuait rapidement des redressements assis pendant une demi-heure à la fois.

« Il donnait des coups de pied, mordait, crachait, jurait – des mots terribles », a déclaré sa mère, Judy, au New York Times en 1981.

La famille Glatzel, de fervents catholiques, a également contacté son église, espérant qu’un membre du clergé pourrait l’aider.

L’histoire continue sous la publicité

Ils ont allégué que l’Église catholique Saint-Joseph avait envoyé des prêtres pour examiner David, mais n’avait pas pu aller au fond des problèmes de David.

À court d’options, ils se sont tournés vers les enquêteurs démoniaques Lorraine et Ed Warren – connus pour leur enquête sur la tristement célèbre hantise d’Amityville, Long Island, plusieurs années auparavant. Les Warrens sont également le couple d’enquêteurs paranormaux présenté dans chaque film de La Conjuration série de films.

S’adressant au magazine People, Lorraine a déclaré qu’il était clair pour eux dès le départ que David était possédé.

« Pendant qu’Ed interviewait le garçon, j’ai vu une forme noire et brumeuse à côté de lui, ce qui m’a dit que nous avions affaire à quelque chose de nature négative », a-t-elle déclaré à propos de la première fois qu’ils ont rencontré David.

« Bientôt, l’enfant s’est plaint que des mains invisibles l’étouffaient – ​​et il y avait des marques rouges sur lui. Il a dit qu’il avait le sentiment d’être frappé.

L’histoire continue sous la publicité

Les Warren ont déclaré à sa famille qu’ils avaient enregistré « 43 démons » chez le garçon et, selon People, qu’ils avaient effectué trois exorcismes « mineurs » sur David en octobre 1980. Lorraine a affirmé que des prêtres avaient supervisé les exorcismes et que David avait lévité pendant l’un d’eux.

Se moquer du démon

Au cours de l’un des soi-disant exorcismes, Johnson, de plus en plus désespéré, a tenté d’aider les choses en narguant les « démons » de David pour qu’ils entrent en lui à sa place.

Et selon la famille, cela a fonctionné.

Ils ont déclaré que peu de temps après l’intervention de Johnson, il avait commencé à montrer des signes de possession. Ils ont cité la nuit où Johnson a conduit sa voiture contre un arbre comme preuve – il a dit à la famille qu’un démon avait pris le contrôle de sa voiture ce jour-là et l’avait fait s’écraser.

L’histoire continue sous la publicité

Après l’accident, indemne de l’accident, Johnson a visité le puits où le démon était censé vivre, et il a rappelé que c’était le dernier moment « lucide » qu’il avait eu avant le meurtre.

Les Warren ont affirmé que c’était à peu près à cette époque qu’ils avaient appelé la police pour signaler la situation entourant Johnson et les Glatzel, avertissant la police que la situation devenait rapidement dangereuse.

Le diable l’a obligé à faire ça

Le 16 février 1981, Johnson s’est déclaré malade au travail, mais au lieu de rester à la maison, il est allé rejoindre sa petite amie au travail. À cette époque, elle était employée au chenil de Bono et le couple vivait dans l’un des appartements en location de Bono.

Plus tard dans la journée, selon le procès, Bono a emmené Johnson, Debbie et quelques autres travailleurs déjeuner dans un pub local. L’un des collègues a déclaré au Washington Post que Bono avait bu beaucoup de vin rouge avec son repas.

L’histoire continue sous la publicité

« Samedi prochain, se souvient-elle, il allait arrêter de boire samedi prochain. »

Quand ils sont tous retournés à l’appartement de Bono plus tard dans la journée, Debbie est allée acheter de la pizza à Bono dans le but de le dégriser. Le tribunal a appris à l’époque que lorsque Debbie est revenue, il y avait une tension palpable entre Johnson et Bono, alors que les deux se disputaient à propos d’un téléviseur cassé.

Debbie a convaincu tout le monde de partir, mais Johnson est retourné à l’appartement. Debbie s’est placée entre Bono et Johnson à ce moment-là et le témoin a déclaré au Washington Post que c’est à ce moment-là que « ça s’est cassé ».

« Je ne peux pas l’expliquer », a-t-elle poursuivi. « Il s’est juste cassé, c’est tout. »

Une vague d’activité a suivi, a-t-elle déclaré, et elle s’est souvenue de Johnson grognant comme un animal tandis que quelque chose de brillant brillait dans l’air. Tout d’un coup, « tout s’est arrêté », a-t-elle déclaré, et Johnson s’est dirigé vers des bois voisins, regardant droit devant lui.

Bono, à ce moment-là, s’est effondré au sol, face première.

Non loin de lui se trouvait le couteau à lame de cinq pouces que Johnson portait toujours. Il y avait « quatre ou cinq blessures énormes », selon l’avocat de Johnson, dont une qui s’étendait de l’estomac à la base du cœur. Il est décédé quelques heures plus tard.

L’histoire continue sous la publicité

Johnson a été retrouvé à trois kilomètres de là, emmené en prison et détenu sous caution de 125 000 $ US.

Le meurtre de Bono serait le premier homicide à Brookfield en 193 ans.

Le procès et ses conséquences

Johnson a été accusé du meurtre et a été jugé le 28 octobre 1981. Les médias se sont intéressés à l’affaire, stimulés par les fréquentes conférences, les contrats de livres et les apparitions dans les médias des Warren.

Les hôtels locaux étaient complets et la petite salle d’audience était remplie d’observateurs chaque jour.

L’avocat de Johnson, Martin Minnella, a choisi la tactique consistant à plaider « non coupable en raison de la possession ».

Le juge, Robert Callahan, a rejeté le plaidoyer de Minnella et a déclaré que la vertu de possession ne pourrait jamais exister devant un tribunal. Au lieu de cela, Minnella a choisi de dire au jury qu’Arne avait agi en état de légitime défense contre Alan Bono.

L’histoire continue sous la publicité

Le 24 novembre, après 15 heures de délibération, le jury a rendu une condamnation pour homicide involontaire au premier degré. Johnson a été condamné à 10 à 20 ans de prison. (Johnson n’a été derrière les barreaux que cinq ans avant d’être libéré.)

« C’était un détenu exemplaire », a déclaré à l’époque le chef des libérations conditionnelles Hans Fjelman, selon l’Associated Press. « Son état mental a été soigneusement examiné. Ils n’ont trouvé aucun facteur négatif.

Pendant son incarcération, Johnson a épousé Debbie, a obtenu un diplôme d’études secondaires, a obtenu plusieurs autres certificats d’études et a suivi plusieurs cours universitaires. Johnson et Debbie sont restés ensemble et ont eu deux enfants, même s’ils ont vécu une vie largement discrète. Debbie, rapporte Esquire, est décédée récemment.

Les Warrens sont restés fidèles à leur histoire selon laquelle le diable était impliqué dans le meurtre de Bono.

«La possession ne dure pas 24 heures sur 24», avait alors déclaré Ed au Washington Post. «Ça arrive vite et repart vite. Arne comprend ce qui lui est arrivé. Il sait désormais comment l’éviter si quelque chose arrive et il ne sera pas assez stupide pour affronter à nouveau le diable.

Pourquoi cette histoire semble si familière

L’histoire de ce qui est censé s’être passé pour David, Johnson, Bono et le reste de la famille Glatzel a inspiré plusieurs contes fictifs au cinéma et à la télévision.

L’histoire continue sous la publicité

L’affaire a inspiré le long métrage de 2021 The Conjuring : Le diable m’a obligé à le faire — le troisième film de la Prestidigitation la franchise.

Debbie a participé à la commercialisation du Prestidigitation Le film et son interview racontant l’exorcisme et le meurtre ont été présentés dans la featurette du film.

Le Diable en procès C’est la première fois que de nombreux sujets directement impliqués dans les événements racontent leurs histoires – y compris Johnson lui-même – et Netflix promet que le documentaire « (déclenchera) une nouvelle conversation sur ce qui se passe lorsque les hypothèses sur la réalité sont en conflit direct avec des croyances fermement ancrées. »

« Le Diable en procès » sera diffusé sur Netflix le 17 octobre.