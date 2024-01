Le diabète alimente une crise d’amputation chez les hommes de San Antonio

Dans un établissement médical de l’ouest de San Antonio, les patients se présentent avec une régularité inquiétante – pour la plupart des hommes. Ils ont des plaies aux pieds qui ne veulent pas disparaître. Et ils repartent avec la même nouvelle dévastatrice : leur diabète a progressé au point que leur jambe doit être amputée pour sauver leur vie.

Le diabète est en augmentation dans le monde entier et les communautés latino-américaines des États-Unis ont été particulièrement durement touchées. Une combinaison mortelle de génétique, d’accès limité aux soins de santé, de régimes alimentaires riches en aliments transformés et de modes de vie sédentaires a créé une crise dans des endroits comme San Antonio, une ville à majorité mexicaine américaine du sud du Texas, qui coûte les pieds et les pieds à un nombre croissant d’hommes. jambes – et éventuellement, pour certains, leur vie.

Le Texas a l’un des taux les plus élevés du pays pour les personnes subissant des amputations liées au diabète, soit environ 52 pour 100 000 hospitalisations. Le problème à San Antonio est encore pire que dans le reste du Texas, surtout pour les hommes, qui sont en gros trois fois plus probable plus d’un pied ou d’une jambe à cause du diabète que les femmes – peut-être à cause de préjugés culturels qui empêchent de nombreux hommes latino-américains de surveiller de près leur santé.