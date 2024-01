Le Día Nacional de la Banda est un événement rare à Las Vegas à ne pas manquer pour les fans de musique mexicaine

La nouvelle du retour du Día Nacional de la Banda à Las Vegas est une incitation suffisante pour que les participants aux précédents superconcerts de banda l’ajoutent à leur calendrier, mais une programmation qui compte le légendaire auteur-compositeur-interprète Pancho Barraza comme tête d’affiche rend pratiquement la participation obligatoire. Mieux encore, le concert rend hommage à Barraza avec une programmation organisée pour rendre hommage à l’un des fils musicaux préférés de Sinaloa.

Barraza, 63 ans, sera honoré le jour du spectacle avec son propre morceau de trottoir sur le Walk of Stars de Las Vegas, puis sera l’invité d’honneur sur une affiche mettant en vedette La Arrolladora Banda El Limón, Luis Angel « El Flaco » , La Adictiva, Banda Los Sebastianes, Edwin Luna et La Trakalosa De Monterrey, Gerardo Coronel, Majo Aguilar, Adal Loreto, Banda Renovación. L’invité spécial Eslabon Armado gardera la scène au chaud en tant qu’avant-dernier artiste de la soirée.

Le concert est le cousin de son précurseur Calibash, qui a eu lieu à Las Vegas dans le passé mais n’a eu lieu qu’à Golden State cette année. Día Nacional de la Banda est la version de Vegas consistant à rassembler le meilleur de la musique banda sur la même scène pour célébrer la musique du peuple mexicain.

Comme la musique country, la banda trouve ses origines au 19e siècle, lorsque les cors et les instruments à vent sont devenus disponibles dans les villages mexicains et que les musiciens ont commencé à formuler un style de jeu influencé par les fanfares et les danses folkloriques européennes telles que les polkas. Là où le country s’appuyait sur des instruments à cordes qui ont évolué vers des basses et des guitares électriques, le bas de la banda est établi avec des cuivres. S’il y a un tuba ou un saxophone, c’est du banda.

Barraza s’est établi dans l’industrie musicale mexicaine dans les années 90 en tant que chanteur de groupe, mais est devenu un chanteur vedette de Banda los Recoditos où sa capacité d’écriture a commencé à correspondre à son chant compatissant. Il était tout aussi adepte des rancheros et des romantiques et a sorti son premier album solo. Mes chansons d’amour en 1995. Il est devenu connu sous le nom de « le poète de l’amour » avec de nombreux succès dans les charts.

Son plus récent single sorti en octobre, « Me Voy a Alejar », illustre son style et démontre sa pertinence continue en tant qu’artiste. La capacité de Barraza à électrifier le public reste constante, comme c’est le cas avec Eslabon Armado. Avoir le jeune groupe américano-mexicain comme invité spécial en première partie de Barraza crée un pont entre les générations, car Eslabon Armado fait partie d’une nouvelle vague de partisans du banda qui tracent l’avenir de la musique.

Plus minimaliste qu’ensemble, Eslabon Armado s’appuie davantage sur des guitares rehaussées de cuivres que sur des sons de synthèse pour mettre les gens sur pied. La Adictiva n’a pas de telles restrictions et transforme les débats en fête avec des chansons comme « El Pisto ».

L’arrangement luxuriant de l’œuvre enregistrée de Luis Angel « El Flaco » remplira la T-Mobile Arena d’une atmosphère romantique pendant son set. Attendez-vous à des chansons d’amour, à la fois fidèles et interdites, de La Arrolladora Banda El Limón, Banda Los Sebastianes, Edwin Luna et La Trakalosa De Monterrey, Coronel, Aguilar et Loreto. C’est une occasion rare d’avoir autant de talent sous un même toit lors d’un même rendez-vous, une occasion à ne pas manquer pour les connaisseurs de rythmes cumbia.

T-Mobile Arena, 20 h le 26 janvier, à partir de 96,67 $ plus taxes et frais. axs.com

