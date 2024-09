Le DHSD du gouvernement du Nunatsiavut encourage la vigilance face à la coqueluche

11 septembre 2024

Face à l’augmentation des cas de Bordetella pertussis dans toute la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministère de la Santé et du Développement social (MSDS) du gouvernement du Nunatsiavut exhorte les résidents du Nunatsiavut à contribuer à stopper la propagation.

La coqueluche, communément appelée toux convulsive, est une maladie respiratoire très contagieuse causée par un type de bactérie appelé Bordetella pertussis. Elle se propage facilement par les gouttelettes projetées dans l’air par la toux ou les éternuements des personnes infectées. Les symptômes apparaissent généralement dans les 5 à 10 jours suivant l’exposition, mais ils n’apparaissent parfois pas avant trois semaines. La coqueluche commence généralement par des symptômes de type rhume et une toux qui s’aggrave en une à deux semaines. La toux peut se manifester par des crises suivies d’un bruit de « coqueluche », de vomissements, d’une cyanose (devenant bleue) ou d’une incapacité à reprendre son souffle. La toux peut être plus intense la nuit et peut durer une à six semaines.

« En juin, sur les conseils du médecin hygiéniste régional, le DHSD du Nunatsiavut a déployé un vaccin de rappel Tdap amélioré (tétanos, diphtérie et coqueluche) auprès des élèves de 6e, 7e et 8e année », a déclaré Gerald Asivak, ministre de la Santé et du Développement social.

« Ce vaccin est généralement administré en 9e année dans le cadre du programme de santé scolaire. En le proposant aux élèves plus tôt, l’objectif est de prévenir la transmission et les conséquences graves de la maladie dans les communautés éloignées comme la nôtre, où l’accès aux services de soins tertiaires est difficile. »

La coqueluche peut toucher des personnes de tous âges, mais le risque le plus élevé concerne les nourrissons d’un an ou moins et les femmes enceintes au cours de leur troisième trimestre.

Vous pouvez également vous protéger et protéger les autres en utilisant un mouchoir ou votre bras pour couvrir votre toux et vos éternuements; lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les mains; et contenir votre maladie en restant à la maison lorsque vous êtes malade et en portant un masque si nécessaire.

Les personnes du Nunatsiavut qui ont des questions sur la disponibilité du vaccin de rappel contre la coqueluche/Tdap sont encouragées à appeler leur bureau de santé publique local.

Contact média :

[email protected]

NT4