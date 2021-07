Le DHS rapatrie certains migrants dans leur pays d’origine dans le cadre d’une nouvelle politique

Des procédures de renvoi accélérées ont été créées sous l’administration Clinton.

WASHINGTON – L’administration Biden a commencé à rapatrier certaines familles de migrants dans leur pays d’origine vendredi, suite à une nouvelle politique cette semaine qui permet aux autorités de l’immigration de renvoyer des familles sans audience.

Le département de la Sécurité intérieure a déclaré que des vols de renvoi accéléré avaient commencé vendredi pour certaines familles arrivées à la frontière américano-mexicaine et ne pouvant pas être expulsées en vertu du titre 42, mais « n’ont pas de base légale pour rester aux États-Unis ». Les familles ont été renvoyées dans leurs pays d’origine, le Guatemala, le Salvador et le Honduras.

Le titre 42 permet aux douanes et à la protection des frontières d’expulser les migrants sans papiers pour empêcher la propagation du COVID-19 dans les centres de rétention.

« Le processus de renvoi accéléré est un moyen légal de gérer en toute sécurité notre frontière, et c’est un pas vers notre objectif plus large de réaliser un traitement d’immigration sûr et ordonné », a déclaré vendredi le département d’État. «En plaçant dans des familles de renvoi accéléré qui ne peuvent pas être expulsées en vertu du titre 42, nous indiquons clairement que ceux qui ne remplissent pas les conditions pour rester aux États-Unis seront rapidement renvoyés.»

Environ 73 personnes ont été enlevées lors de ces vols initiaux, selon un responsable du DHS.

Le DHS a annoncé lundi que certaines unités familiales qui ne peuvent pas être expulsées en vertu du titre 42 seront désormais placées en procédure de renvoi accéléré. Le département a noté lundi que traverser entre un port d’entrée ou éviter l’inspection aux ports d’entrée « est la mauvaise façon de venir aux États-Unis ».

Les procédures de renvoi accéléré ont été créées sous l’administration Clinton et ont été utilisées par les administrations républicaine et démocrate.

Les militants de l’immigration ont critiqué l’administration Biden pour avoir rétabli la politique.

L’administration Biden a présenté plus tôt cette semaine une stratégie sur les causes profondes et un plan de collaboration avec d’autres pays pour lutter contre la migration en provenance de la région.

« La migration irrégulière vers les États-Unis est dangereuse et peut avoir des conséquences à long terme sur l’immigration », a déclaré le DHS. « Le voyage est particulièrement dangereux pour les familles et les enfants, y compris les adolescents. »

