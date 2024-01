Le DHS menace de prendre des « mesures appropriées » contre le Texas concernant l’accès à la frontière

Le ministère de la Sécurité intérieure a menacé l’État du Texas, affirmant que l’État agit de manière inconstitutionnelle en bloquant l’accès des douanes et de la protection des frontières à Shelby Park à Eagle Pass, au Texas, et que si l’État continue de le faire, le ministère de la Justice prendra ” action appropriée”, selon une lettre obtenue par ABC News.

“Les actions du Texas sont clairement inconstitutionnelles et perturbent activement les opérations du gouvernement fédéral”, a écrit l’avocat général du DHS, Jonathan Meyer, au procureur général du Texas, Ken Paxton. “Nous exigeons que le Texas cesse ses efforts pour bloquer l’accès de la patrouille frontalière dans et autour de la zone de Shelby Park et supprime toutes les barrières à l’accès dans la zone de Shelby Park.”

L’administration Biden a accusé la Garde nationale du Texas d’avoir empêché les agents de la patrouille frontalière d’accéder à un tronçon de 2,5 miles de la frontière sud à Eagle Pass, au Texas, y compris Shelby Park.

La lettre de Meyer, datée du 14 janvier, indique que le Texas a jusqu’à mercredi pour “cesser et renoncer à ses efforts visant à bloquer l’accès de la patrouille frontalière dans et autour de la zone de Shelby Park et à supprimer toutes les barrières à l’accès à la frontière américano-mexicaine…”

Dans le cas contraire, Meyer dit qu’ils soumettront l’affaire au DOJ “pour une action appropriée et envisageront toutes les autres options disponibles pour restaurer l’accès de la patrouille frontalière à la frontière”.

“L’incapacité du Texas à fournir un accès à la frontière persiste même en cas de danger imminent pour la vie et la sécurité”, a déclaré Meyer.

Trois migrants sont morts dans le parc la semaine dernière et le CBP a accusé le Texas de ne pas autoriser les agents à accéder au parc pour des soins vitaux.

Il a déclaré que le 12 janvier 2024, après avoir appris du Grupo Beta, un groupe affilié à l’Institut national des migrations du Mexique, qu’un groupe de migrants tentait de traverser la rivière, la patrouille frontalière a contacté les autorités du Texas et a demandé l’accès au frontière.

“Le Texas a refusé”, a écrit Meyer.

“Plus tard, une équipe de secours mexicaine a pu secourir deux individus du groupe, tous deux présentant des signes d’hypothermie”, écrit-il. “Trois personnes se sont noyées. Le Texas a démontré que même dans les circonstances les plus urgentes, il n’autorisera pas la patrouille frontalière à accéder à la frontière pour mener des activités d’application de la loi et d’intervention d’urgence.”

Le département militaire du Texas, qui dirige la Garde nationale, a déclaré que les affirmations selon lesquelles les agents de patrouille frontalière bloqués par le département militaire étaient « totalement inexacts ».

“Il s’avère que @RepCuellar (et certains médias) étaient si désireux de pointer du doigt le Texas pour la noyade de migrants qu’ils ont oublié d’obtenir les faits”, a déclaré le gouverneur du Texas, Gregg Abbott, sur X. “Quand BP a demandé l’accès à la rivière, les noyades s’étaient déjà produites. & trouvé à MX. Le fait est que les décès sont dus à l’aimant Open Border de Biden.

Meyer a déclaré que le Texas a récemment indiqué qu’il autorisait la patrouille frontalière à accéder à la rampe de mise à l’eau dans cette zone, mais qu’il ne l’avait fait qu’avec des restrictions telles que l’exigence d’informations sur chaque agent individuel de la patrouille frontalière entrant dans la zone et a réitéré que cet accès est limité à l’utilisation de la rampe de mise à l’eau. .

Le TMD affirme qu’ils étaient en « communication directe » avec le CBP le 12 janvier et que lorsque la patrouille frontalière est arrivée, les autorités mexicaines avaient déjà récupéré deux corps.

“La patrouille frontalière a spécifiquement demandé l’accès au parc pour sécuriser deux migrants supplémentaires qui étaient présumés avoir voyagé avec le défunt, bien qu’ils aient traversé jusqu’à la rampe de mise à l’eau”, indique le communiqué. “Deux migrants ont été appréhendés par TMD, l’un remis au DPS et l’autre transféré aux EMS en réponse aux conditions d’hypothermie initiales. De plus, TMD est resté engagé avec des lumières, des lunettes de vision nocturne et des thermiques pour s’assurer qu’aucun migrant supplémentaire ne se trouvait dans la zone. rivière ou en détresse.

Meyer a déclaré qu’en dépit des décès, le Texas “continuait jusqu’à ce jour de refuser le plein accès à la région”.

“Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) s’engage à sécuriser la frontière et à assurer l’arrestation, l’inspection et le traitement approprié des non-citoyens conformément à la loi, ainsi qu’à fournir une aide d’urgence aux personnes dans le besoin”, a-t-il déclaré. “Les récentes actions de l’État du Texas ont entravé les opérations de la patrouille frontalière.”

Les actions du Texas “entrent en conflit avec l’autorité et les devoirs de la patrouille frontalière en vertu de la loi fédérale et sont préemptées en vertu de la clause de suprématie de la Constitution”.

Les autorités du Texas ont également installé des câbles accordéon et ont physiquement commencé à obstruer l’accès au parc, écrit Meyer.

“Plus précisément, la Garde nationale du Texas bloque les entrées à travers les barrières frontalières détenues et entretenues par le gouvernement fédéral avec des soldats armés”, écrit-il. “Bien que le Texas ait affirmé avoir rouvert l’utilisation de Shelby Park au public, il continue d’empêcher la patrouille frontalière d’y entrer et d’utiliser la zone située sous le port d’entrée adjacent où la patrouille frontalière possède certains biens stockés pour les utiliser lorsque les migrants sont appréhendés. La patrouille frontalière est empêchée d’entrer dans une quelconque partie de la zone de 2,5 milles de Shelby Park, à l’exception mineure de l’accès réglementé à la rampe de mise à l’eau de Shelby Park, y compris l’impossibilité de placer des camions-scopes comme la patrouille frontalière le détermine comme étant opérationnellement nécessaire. “.