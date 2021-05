Le DHS ferme les installations ICE en Géorgie et dans le Massachusetts après des rapports d’abus

WASHINGTON – L’administration Biden a ordonné aux services de l’immigration et des douanes de fermer deux centres de détention en Géorgie et au Massachusetts après des allégations d’abus dans les deux établissements.

Le ministère de la Sécurité intérieure ferme le centre de détention pour immigrés C. Carlos Carreiro à North Dartmouth, Massachusetts, et met fin à un accord de service intergouvernemental avec le bureau du shérif du comté de Bristol.

Le DHS se prépare également à cesser d’utiliser le centre de détention du comté d’Irwin à Ocilla, en Géorgie, dès que possible.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré dans un communiqué que « cela marque une première étape importante » pour apporter « des améliorations durables à notre système de détention des immigrants civils ».

« Les centres de détention du DHS et le traitement des personnes dans ces établissements seront soumis à nos normes de santé et de sécurité », indique le communiqué. « Là où nous découvrons qu’ils ne sont pas à la hauteur, nous continuerons d’agir comme nous le faisons aujourd’hui. »

Poursuites impliquant les deux établissements

Un recours collectif a été déposé en décembre 2020 dans lequel plusieurs femmes disent avoir reçu l’ordre de subir des procédures gynécologiques non consensuelles, y compris des hystérectomies, au centre de détention du comté d’Irwin.

Le DHS a déclaré que les préparatifs pour fermer les installations du comté d’Irwin comprendront la préservation des preuves pour de nouvelles enquêtes sur le centre.

En décembre 2020, la Division des droits civils du Massachusetts a publié un rapport indiquant que le bureau du shérif du comté de Bristol avait utilisé une force « excessive et disproportionnée » en réponse à une perturbation en mai 2020 avec certains immigrants détenus au centre de détention pour immigrés de Carreiro. Le rapport indique que les employés ont utilisé des armes telles qu’une grenade flash bang, du spray au poivre et des balles en spray au poivre, des boucliers anti-émeute et des canines.

« Nous avons trouvé de nombreuses preuves que le BCSO a agi avec une indifférence délibérée face à un risque substantiel de préjudice grave pour la santé des détenus », indique le rapport.

En outre, un recours collectif a été déposé l’année dernière, affirmant que le centre de détention manquait de précautions pendant la pandémie de coronavirus, ainsi que de nécessités telles que du savon et du papier hygiénique adéquats. Le procès, qui a été réglé le mois dernier, indiquait également qu’à l’époque, de nouveaux détenus étaient admis sans être testés pour le coronavirus responsable du COVID-19 et que les détenus vulnérables souffrant de problèmes de santé se voyaient refuser la libération malgré le surpeuplement de l’établissement.

Les avocats ont salué la décision de fermer les deux installations. Beaucoup ont dit, cependant, qu’ils souhaitaient voir plus de centres de détention fermer.

« Les annonces d’aujourd’hui montrent la volonté de l’administration Biden de rompre de manière décisive avec les violations des droits des immigrants des administrations précédentes », a déclaré Naureen Shah, conseiller principal en défense des droits et politique à l’American Civil Liberties Union. « Beaucoup plus peut et doit être fait. pour mettre fin à un système qui a gaspillé des millions de dollars des contribuables et infligé des traumatismes et des préjudices profonds à des centaines de milliers d’immigrants et à leurs proches. «

