L’administration Biden se prépare à faire traverser la frontière américaine à environ 25000 demandeurs d’asile qui attendaient au Mexique en vertu de politiques adoptées pour freiner l’immigration illégale qui ont maintenant été révoquées.

Le Département de la sécurité intérieure (DHS) prévoit de dépister jusqu’à 300 personnes par jour à deux postes frontaliers à partir du 19 février, et un nombre moindre non spécifié à un troisième, mais a refusé de nommer les lieux, craignant que cela n’encourage un « se ruer,»A rapporté AP vendredi.

NOUVEAU: L’espoir monte à Matamoros, où plus de 1 000 demandeurs d’asile vivent dans des camps de tentes et dans des appartements. Ceux qui attendent le plus longtemps et sont considérés comme les plus vulnérables seront les premiers. Cela inclura-t-il les migrants LGBTQ?

«Nous voyons un peu de lumière après tout ce temps. 🏳️‍🌈 #MPP https://t.co/liUco0RLLT – Dianne Solis ✍🏽 (@disolis) 12 février 2021

Annonçant le plan, le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a déclaré qu’il était « Une autre étape dans notre engagement à réformer les politiques d’immigration qui ne correspondent pas aux valeurs de notre nation » et fait partie d’un engagement du président Joe Biden à «Reconstruire un système d’immigration sûr, ordonné et humain.»

L’une des premières actions entreprises par Biden a été de révoquer les politiques d’immigration de Trump et de mettre fin à la construction du mur le long de la frontière avec le Mexique. Biden a fait valoir qu’il se terminait « Mauvaise politique » c’était «Contre-productif pour qui nous sommes en tant que pays.»

En plus de révoquer la politique « Rester au Mexique » de son prédécesseur Donald Trump pour les demandeurs d’asile, Biden a augmenté les quotas de réfugiés et a encouragé à la fois l’immigration et l’assouplissement des normes pour devenir citoyen américain, dans le but de donner à terme la citoyenneté à des millions de personnes vivant dans le pays. le pays illégalement.

La nouvelle administration affirme que ses politiques n’encouragent pas l’immigration illégale, même si le nombre de ces passages a augmenté depuis que Biden a pris ses fonctions. La moyenne quotidienne des passages illégaux des frontières est passée d’un peu plus de 2 400 en janvier à plus de 3 000 la semaine dernière, a déclaré mardi le chef adjoint de la patrouille frontalière Raul Ortiz.

Le DHS a exhorté les demandeurs d’asile à ne pas venir à la frontière sans instruction, et a déclaré qu’il annoncerait un «Processus d’enregistrement virtuel» disponible par téléphone et en ligne, afin que les gens sachent où et quand signaler. Il a également déclaré que les demandeurs d’asile seraient testés pour Covid-19 avant d’entrer aux États-Unis.

L’insistance de l’administration Bidien pour que les frontaliers illégaux soient arrêtés et renvoyés a été sapée par des informations selon lesquelles beaucoup d’entre eux auraient été relâchés au Texas et en Californie. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré jeudi qu’elle craignait que de telles libérations n’encouragent l’immigration illégale, mais a fait valoir que l’administration Biden s’y opposait pour des raisons humanitaires.

«Nous ne voulons pas que les gens se mettent en danger à un moment où ce n’est pas le bon moment pour venir, car nous n’avons pas eu le temps de mettre en place un système et un processus humains et moraux,»Dit Psaki.

Pendant ce temps, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a reçu de nouvelles instructions sur lesquelles les immigrants illégaux peuvent être expulsés, réduisant les critères aux menaces à la sécurité nationale «Crime aggravé» condamnations.

