Un utilisateur de Twitter a partagé la version doublée en hindi d’une scène du film « Dhadkan » d’Akshay Kumar et elle a laissé les médias sociaux en deux parties.

« Dhadkan », réalisé par Dharmesh Darshan, est sorti en 2000 et met également en vedette Shilpa Shetty, Suniel Shetty, Mahima Chaudhary et Parmeet Sethi. La scène en question, devenue virale, met en scène Kumar, Shetty et des dialogues hilarants. Au lieu des mots hindis « ma » et « bahu », la version doublée utilise leurs homologues anglais comme belle-mère et belle-fille, ce qui crée des interactions maladroites. La vidéo virale compte plus de 93 000 vues à ce jour.

« Donc, apparemment, il existe une version doublée en anglais de Dhadkan et je suis décédé », a écrit l’utilisateur de Twitter qui a partagé la scène.

Le message a conduit à un déluge de mèmes et de blagues aux dépens de la scène. Certains l’ont qualifié de « pathétique », tandis que d’autres ont cité des lignes de la scène pour se moquer d’elle.

OMG !! une telle tragédie !! comment peut-on apprécier les snarks et les barbes et tous les autres trucs dans ce ??? et le doublage est juste pathétique !— 👀 👀 🚜🚜🚜 (@CopraGemini32) 14 juillet 2021

Venez belle-fille, venez belle-soeur — yash (@yadsul) 15 juillet 2021

Un utilisateur de Twitter a partagé une autre scène, celle-ci mettant en vedette Suniel Shetty avec Shilpa Shetty, disant des dialogues surnommés de la même manière.

Pourquoi faites-vous ça à vous-même et à nous- Shina 🌻 (@antt_shantt) 15 juillet 2021

Il y avait aussi le commentaire sarcastique égaré qui était fait.

Je crois maintenant que Dhadkan était un film anglais, doublé en hindi pour nous pendant tout ce temps. — avipsha das (@communitch) 15 juillet 2021

Cela a cédé la place à des lignes plus hilarantes traduites.

Hahaha…. Tout à fait possible. « Tu vis dans mon cœur, oui tu le fais, oui tu le fais » 😝— Pratichi (@pratichi) 15 juillet 2021

« Dhadkan » est un drame romantique centré sur une sorte de triangle amoureux, impliquant les personnages appelés Anjali, Dev et Ram, interprétés respectivement par Shilpa Shetty, Suniel Shetty et Akshay Kumar. Le film serait inspiré du classique « Wuthering Heights ».

L’année dernière, Suniel Shetty a déclaré qu’il espérait voir une suite à son film à succès Dhadkan en 2000 et qu’il avait même un groupe d’acteurs en tête. Il voulait les enfants des trois acteurs principaux pour la suite.

Suniel voulait voir son fils Ahan, la fille de Shilpa et le fils d’Akshay Aarav en tête de Dhadkan 2. Dans une interview, il a dit : maintenant aussi avec la fille de Shilpa Shetty (rires). Dans la suite, Ahan aura l’héroïne comme dans ‘Dhadkan’, Shilpa m’a quitté pour Akshay. Cependant, sa fille est très mignonne et trop petite maintenant.

Alors qu’une suite de Dhadkan était en préparation plus tôt, elle a ensuite été mise en conserve par les producteurs.

