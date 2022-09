Le devoir international entraîne une vague de blessures à Barcelone

Une poignée de joueurs de Barcelone ont été blessés alors qu’ils étaient en service international au cours des derniers jours. La gravité des blessures varie.

Certains des joueurs ont des coups mineurs et manquent un minimum de temps. D’autres nécessitent une intervention chirurgicale et pourraient manquer plus d’un mois, ce qui soulève peut-être des questions sur la forme physique pour la prochaine Coupe du monde en novembre.

La liste des noms comprend le duo de défenseurs Ronald Araújo et Jules Koundé. Se joignent à eux le contingent néerlandais Memphis Depay et Frenkie de Jong ainsi que Ousmane Dembélé, souvent blessé. En termes de durée, la plus importante des blessures est Ronald Araújo. Selon Mundo Deportivo, Araújo a choisi de se faire opérer du haut de la cuisse après s’être blessé 40 secondes seulement après la défaite de l’Uruguay vendredi contre l’Iran.

Blessures à Barcelone en service international

Le temps de récupération pour cette chirurgie n’est pas clair pour le moment. Cependant, il y a de fortes chances qu’il ne soit pas en assez bonne santé pour participer à la Coupe du monde à la mi-novembre.

Dans le même temps, son coéquipier barcelonais Jules Koundé manquera environ un mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Memphis Depay, dont le nom figure sur le bloc des transferts pour l’hiver, est dans une position similaire. L’attaquant néerlandais a eu un problème à la cuisse lors de l’affrontement de l’UEFA Nations League contre la Belgique vendredi dernier. Son temps de récupération devrait durer un mois.

Frenkie de Jong, Jules Kounde, Ronald Araújo et Memphis Depay semblent tous s’être blessés cette trêve internationale 😳 pic.twitter.com/fFOGdyxv9S — ESPN FC (@ESPNFC) 23 septembre 2022

Les deux dernières blessures de Barcelone en service international sont beaucoup moins graves. Le coup de Frenkie de Jong pourrait écarter le milieu de terrain pendant une semaine. Pour Dembélé, les médecins ne prédisent rien de trop majeur. Pourtant, il est resté sur le banc lors de la finale de l’UEFA Nations League contre le Danemark, que les Français ont perdue 2-0.

Année de coupe du monde

Dans la campagne 2022/23, le devoir international joue un rôle clé pour les clubs européens. La Coupe du monde repoussée en milieu de saison comprime le calendrier, forçant davantage les joueurs. Par conséquent, toute blessure constitue un obstacle important pour l’équipe.

Barcelone, qui a pris un bon départ sous Xavi lors de sa première campagne complète en tant que manager, manque de profondeur défensive. Les pertes de Koundé et d’Araújo pendant de longues périodes pourraient mettre à rude épreuve la campagne.

Barcelone est la prochaine en action contre Majorque après la pause internationale. Une paire d’affrontements en Ligue des champions avec l’Inter Milan et le premier Clasico de la saison approchent à grands pas.

PHOTO : IMAGO / Jan Huebner