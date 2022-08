Le devoir général dans l’IAF ne met pas fin à la carrière d’un sportif, déclare HC

La Haute Cour de Delhi a refusé d’interférer avec l’ordre d’affectation d’un officier de l’armée de l’air indienne (IAF), qui l’a contesté au motif qu’il avait été recruté dans une unité sportive et non pour des tâches commerciales générales, affirmant que les vrais sportifs n’abandonnent jamais et l’attribution de tâches commerciales ne peut pas mettre en péril sa carrière de joueur de cricket. La Haute Cour a déclaré que l’officier, même s’il était recruté pour des tâches sportives, serait toujours soumis à une affectation ou à un transfert.

Les vrais sportifs n’abandonnent jamais, de sorte que son affectation/transfert ou la nature des tâches qui lui sont assignées ne serait pas un obstacle, et quel que soit le lieu d’affectation/transfert ou de fonctions, nous pensons qu’il lui serait facile de trouver son chemin et de se déplacer. gravir les échelons pour représenter bientôt l’équipe de cricket des services. L’attribution d’un devoir commercial ne peut ni lui enlever la possibilité de jouer au cricket ni compromettre sa carrière de cricket, ont déclaré un banc de juges Suresh Kumar Kait et Saurabh Banerjee.

L’officier s’est adressé à la haute cour en disant qu’il était inscrit à l’IAF en tant que sportif exceptionnel (cricket) en 2016 et après avoir terminé la formation, il a été affecté au 3 Wg, IAF (Palam Station) pour des fonctions sportives en décembre 2017.

Il a déclaré avoir représenté l’IAF dans l’équipe de cricket des services du trophée Ranji entre 2017 et 2020.

Le plaidoyer indiquait que pendant cette période, le pétitionnaire n’était pas non plus en mesure de se présenter à l’examen à l’université. Il a également déclaré qu’en mars 2021, lorsque son entraîneur de cricket lui a demandé de courir, il n’a pas pu le faire en raison d’une blessure au genou et c’était considérée comme indisciplinée de sa part.

Il a déclaré qu’en dépit d’être le meilleur ouvreur en 2018-19, il n’a pas été sélectionné pour les matchs de 2019-20 et comme il a été sélectionné comme sportif pour le devoir sportif, il n’a jamais été attaché à aucun droit commercial jusqu’au 12 mars 2021. Le plaidoyer a déclaré que l’officier a été envoyé en service commercial à Bangalore sous le premier ordre d’affectation pendant environ quatre mois et demi et par la suite, il a rejoint son département d’origine en septembre 2021.

Le 7 septembre 2021, le deuxième ordre d’affectation lui a été délivré pour un devoir commercial à Agra, qui a été contesté par l’officier devant la haute cour. L’IAF a soutenu devant le tribunal que le requérant ne peut pas compromettre le code de conduite militaire et est lié par exigences de service et passer à une affectation pour le service commercial et que le transfert est une exigence de service.

Dans l’IAF, la discipline et la morale des Air Warriors sont la principale incarnation indépendamment de la performance, ainsi la force ne peut pas conceptualiser avec elle affectant négativement et diffusant le mauvais message, a-t-il déclaré.

Les autorités ont déposé des documents pertinents pour montrer que l’officier était un non-interprète et que la sélection de l’équipe de cricket des services composée de représentants de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air est basée sur le mérite et la performance. Le banc a déclaré que le deuxième ordre d’affichage ne La Haute Cour, dans son ordonnance, a déclaré que les officiers comme le requérant recrutés par l’IAF doivent accomplir toutes sortes de tâches, y compris des tâches générales, pendant toute leur carrière militaire.

Le pétitionnaire ne peut pas perdre de vue le dicton séculaire, “Une fois un sportif, toujours un sportif”, qui, bien que vrai, est toujours vrai pour de nombreux coureurs car cela dépend de la concentration, de la discipline, du dévouement, du dévouement, de la forme physique et de la capacité parmi beaucoup d’autres, le banc a dit.

Il a en outre déclaré qu’une fois recrutés pour le service sportif, les sportifs comme le pétitionnaire resteront régis par les politiques sportives jusqu’à toute leur carrière de service et seront toujours soumis à l’aptitude médicale et à l’efficacité des performances.

Un échec de la part de sportifs, comme le pétitionnaire, entraînerait une affectation / un transfert pour le service général et ce serait inévitable, a-t-il déclaré, ajoutant qu’autrement, tout l’objectif du recrutement de sportifs pour le service sportif par l’IAF serait vaincu, d’autant plus d’où ce recrutement pour une raison et une période déterminées.

Le tribunal a déclaré qu’étant lui-même un joueur de cricket, il devrait être conscient que bien qu’il ne soit pas le sport national, le «cricket» est de loin le sport le plus populaire pratiqué dans tout le pays.

