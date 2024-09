Le dévoilement d’une sculpture ukrainienne, un moment d’émotion pour le donateur

Créée par les artistes Bill et Laurette Keen et installée en juin, la sculpture se trouve à l’entrée sud-ouest du croissant Langdon.

MOOSE JAW — Des larmes de joie coulaient sur le visage de Jean Tkatch alors qu’elle discutait du dévoilement officiel d’une sculpture sur le thème du tournesol dédiée à l’Ukraine et aux pionniers ukrainiens qui ont contribué à la construction de Moose Jaw.

«C’est vraiment, vraiment génial. J’aime vraiment la sculpture. La base est le drapeau… (de l’Ukraine) et la beauté des tournesols qui sortent du sol, c’est le peuple », a-t-elle déclaré. « Et ils survivront. »

Tkatch a reconnu que c’était une journée émouvante parce que le don de 10 000 $ de sa paroisse désormais fermée de l’église orthodoxe ukrainienne Saint-Vladimir – elle a fermé ses portes en novembre 2021 et a fait le don en 2022 – avait été reversée à une bonne cause.

« Nous voulions laisser un symbole démontrant que nous existions parce que nous étions ici depuis (près de) 70 ans, et cela nous donne l’occasion de dire que nous étions ici », a ajouté l’ancien président du conseil d’administration de l’église.

Tkatch était l’une des 20 personnes qui ont assisté au dévoilement à Crescent Park le 25 septembre. Commandée par la Downtown Moose Jaw Association, créée par les artistes Bill et Laurette Keen, et installée en juin, la sculpture se trouve à l’entrée sud-ouest de Langdon Crescent. .

« La sculpture s’est avérée absolument magnifique et l’endroit qu’ils ont choisi dans Crescent Park est incroyable… », a déclaré M. Keen. « C’était un plaisir (et un honneur) de le faire et je ne remercierai jamais assez (l’association). »

Les Keens ont passé plus d’un an à travailler sur la sculpture, qui présente des tournesols en acier sur une base en ciment.

Mme Keen a rappelé que la conception avait changé plusieurs fois, car au fur et à mesure que son mari ajoutait des feuilles de métal, il s’était rendu compte qu’elles devaient être résistantes au vandalisme afin que les gens ne plient pas les tiges de métal. Il a donc utilisé des matériaux épais et ajouté des vignes en acier pour renforcer l’œuvre d’art.

« … bien sûr, son utilisation coûte plus cher, mais cela en vaut la peine, car si vous pouvez l’empêcher d’être vandalisé, c’est tout », a ajouté M. Keen.

Amy Jane Lunov, ancienne trésorière de Saint-Vladimir, a déclaré qu’après que les paroissiens ont vendu l’église en novembre 2021, c’était « par la grâce de Dieu » qu’ils pouvaient ajouter ces fonds à leurs investissements et ensuite distribuer les bénéfices.

Lorsque l’évêque de l’église est venu d’Edmonton pour le service final, il les a encouragés à distribuer l’argent en Saskatchewan parce que les paroissiens l’avaient collecté ici. C’est donc ce que Lunov et Tkatch ont commencé à faire.

Ils ont fait des dons à des organismes de bienfaisance de Moose Jaw comme Transition House, KidsSport et la fondation de l’hôpital, à d’autres églises orthodoxes ukrainiennes en Saskatchewan, à des agences provinciales qui soutiennent les réfugiés ukrainiens et à un camp d’études orthodoxe à Fort Qu’Appelle pour des rénovations.

En riant, Lunov a déclaré qu’elle et Tkatch n’étaient pas intéressés à dicter à l’association du centre-ville comment elle devait dépenser l’argent. Cependant, grâce à la persévérance de l’organisation, les femmes ont rencontré les Keens et ont réfléchi à ce à quoi pourrait ressembler l’œuvre d’art.

Ils ont atterri sur les tournesols car ils représentaient le mieux le pays d’Europe de l’Est.

« En réalité, ils peuvent grandir dans des conditions défavorables, et je pense que le peuple ukrainien a été confronté à de nombreuses conditions défavorables au fil des générations », a déclaré Lunov, soulignant que cette œuvre rend hommage à ses ancêtres qui ont déménagé ici il y a 120 ans.

Lunov a ajouté qu’elle et Tkatch n’avaient jamais imaginé une sculpture comme celle créée par Keen, tout en remerciant l’association du centre-ville d’avoir commandé cette joyeuse œuvre d’art qui a contribué à la communauté et a reconnu les anciens bâtisseurs de la communauté.

Le père Volodymyr Feskiv était également présent et a félicité les gens pour avoir donné du temps, de l’argent et des efforts pour créer une sculpture qui se souviendra à jamais des pionniers ukrainiens de la communauté. Il a noté que les tournesols représentent le ciel et la terre puisqu’ils touchent le ciel et sont enracinés dans le sol.

« Si les gens ont la foi, si les gens ont un bon cœur (et) un cœur ouvert pour faire quelque chose, Dieu vous bénira pour le faire… non pas pour nous-mêmes mais pour les autres », a-t-il ajouté. « Que Dieu vous bénisse tous pour cette belle sculpture. »