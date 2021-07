Le dévoilement de la statue de la princesse Diana rassemble les princes en conflit Harry et William

Lorsque les frères royaux ont commandé la statue, en 2017, leur relation était dans un endroit radicalement différent. Ils étaient voisins : Harry vivait dans un cottage sur le terrain du palais de Kensington, et William et sa famille vivaient dans le palais lui-même. Ensemble, ils ont promu des œuvres caritatives et en particulier attiré l’attention sur la stigmatisation entourant la santé mentale – quelque chose qu’ils continuent de faire, mais sur différentes plateformes et dans différents pays, Harry ayant renoncé aux responsabilités royales et aux avantages et vivant en Californie.