Pékin est « fermement opposé » au déversement de l’eau de la centrale nucléaire sinistrée dans l’océan

Le plan du gouvernement japonais visant à rejeter l’eau de la centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan est « extrêmement égoïste et irresponsable » a déclaré mardi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

« L’océan soutient l’humanité. Ce n’est pas un égout pour l’eau contaminée par le nucléaire du Japon », Wang a déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse quotidienne, appelant le plan japonais « injustifié, déraisonnable et inutile. »

« Le Japon place ses intérêts égoïstes au-dessus du bien-être à long terme de toute l’humanité », a ajouté le porte-parole. « La Chine est gravement préoccupée et fermement opposée à cela. »

Pékin entend prendre toutes les mesures nécessaires pour « protéger l’environnement marin, assurer la sécurité alimentaire et protéger la vie et la santé des personnes », Wang a ajouté, sans ajouter de détails.

Plus tôt mardi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé que le déversement des eaux usées dans l’océan Pacifique commencerait le 24 août. « si les conditions météorologiques le permettent ».

Au cours des deux dernières années, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a demandé l’autorisation de commencer à déverser l’eau de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-Ichi, paralysée par le tremblement de terre et le tsunami de 2011. L’usine produit 100 mètres cubes d’eau radioactive chaque jour, pour éviter que ses réacteurs ne fondent, et TEPCO manque de stockage sur place.

La société a l’intention de libérer un total d’un million de tonnes métriques d’eau, en commençant par environ 7 800 mètres cubes sur 17 jours.

Tokyo insiste sur le fait que les eaux usées ont été traitées et ne présentent aucun danger pour l’humanité ou la vie marine, mais les voisins du Japon ne sont pas d’accord. La proposition de déversement dans l’océan a été approuvée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui a déclaré que son impact sur l’environnement serait « négligeable. »

Selon l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, les eaux usées contiennent environ 190 becquerels de tritium par litre, bien en deçà de la limite de 10 000 becquerels fixée par l’Organisation mondiale de la santé. Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a récemment affirmé que les eaux usées étaient suffisamment sûres pour être bues et nager. Il n’a cependant pas répondu à la demande de Pékin de le boire lui-même.

« La Chine et d’autres parties prenantes ont souligné à plusieurs reprises que si l’eau contaminée par le nucléaire de Fukushima est vraiment sûre, le Japon n’aurait pas à la jeter dans la mer – et ne devrait certainement pas le faire si ce n’est pas le cas », a-t-il ajouté. Wang a déclaré aux journalistes mardi.

Bien que Pékin n’ait pas précisé les mesures qu’il entend prendre en réponse, les régions administratives spéciales chinoises de Hong Kong et de Macao ont déjà déclaré qu’elles « activer immédiatement » contrôles à l’importation des produits de la mer japonais, couvrant les poissons vivants, congelés, réfrigérés et séchés, ainsi que le sel de mer et les algues.