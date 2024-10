Le développeur Pokémon répond officiellement au hack qui confirme le nom de code de Switch 2

Le fabricant de Pokémon a confirmé avoir été victime d’un piratage ayant entraîné une fuite de données substantielle qui a révélé des détails sur la Nintendo Switch 2, des informations personnelles sur les employés, le code source du jeu, de nouveaux jeux, des projets passés, des conceptions Pokémon et bien plus encore.

Cette fuite n’est en aucun cas minime, car on l’appelle « Teraleak, » et plus le temps passe, plus de détails semblent apparaître. Plus de trois ans après le dernier lien majeur lié à Nintendo, Game Freak, les développeurs de Pokemon, ont confirmé que ses bases de données avaient été violées et que les données acquises par les pirates incluaient le code source, art conceptuel, ressources d’espace réservé, articles détaillés sur l’histoire de la série, réunions d’entreprise sur d’éventuelles adaptations multimédias, noms de code pour les futurs titres Pokémon et nom de code pour le successeur de la Nintendo Switch.

La fuite est estimée à environ 2 To de données, mais au moment de la rédaction du rapport, seuls 3 Go avaient été publiés. Sur ces 3 Go, il y a 2 606 éléments contenant les noms et adresses e-mail des employés actuels, anciens et contractuels. Game Freak a déclaré que le piratage avait eu lieu en août de cette année. Quant au successeur de la Nintendo Switch, la fuite a révélé que le nom de code de la mystérieuse console est « Once« .

Notamment, ce ne sera pas le nom de la prochaine console Nintendo mais simplement le nom de code utilisé en interne. Nintendo n’a pas officiellement révélé le nom de sa prochaine console, mais il semble évident, compte tenu de la popularité de la Nintendo Switch, que la prochaine console de la société sera une version plus raffinée et plus puissante appelée Nintendo Switch 2. Nintendo a utilisé des noms de code. Par exemple, Nintendo a appelé le GameCube «Dauphin » et la Wii comme « Révolution« , alors que la Wii U s’appelait « Café du projet » et le Switch était « NX« . Aucun des noms de code n’était un indicateur des noms des consoles.

Nintendo prévoit officiellement de dévoiler sa prochaine console avant la fin de l’exercice, ce qui signifie techniquement avant la fin mars 2025.

La fuite a rendu le code source disponible pour plusieurs titres Pokémon DS, tout en révélant le nom de code « Gaïa, » qui serait le nom donné en interne à la génération 10. De plus, des rapports indiquent que Pokémon Légendes : ZA est en cours de développement pour « Once« , ou le Switch 2.

Dans d’autres actualités de Nintendo, la société a récemment engendré un certain mystère, obligeant les joueurs à garder le silence sur un test de jeu sur Nintendo Switch Online. prévu entre le 23 octobre et le 5 novembre. Les participants devaient signer un accord de non-divulgation (NDA) avant de pouvoir télécharger le logiciel.