Le développeur du jeu « Pokémon avec des armes » Palworld est poursuivi en justice par Nintendo/Pokemon Company

Dès la sortie du jeu vidéo Palworld en janvier dernier, les gens ont commencé à l’appeler « Pokémon avec des armes ». La question de savoir si cette description est exacte est un sujet qui fait débat chez les joueurs depuis lors, et il semble que ce soit désormais une question que les tribunaux japonais vont devoir prendre en compte, puisque Nintendo et The Pokemon Company poursuivent Pocketpair, le développeur de Palworld basé à Tokyo.

Nintendo et The Pokémon Company soutiennent que Palworld constitue une violation de leurs droits de propriété intellectuelle et demandent à la fois une injonction contre Pocketpair ainsi qu’une indemnisation pour les dommages. Nintendo a publié une brève déclaration concernant le procès sur son site officiel japonais, en japonais et en anglais, qui se lit comme suit :

« Dépôt d’une plainte pour violation des droits de brevet contre Pocketpair Inc.

Nintendo Co Ltd, en collaboration avec The Pokemon Company, a déposé une plainte pour violation de brevet devant le tribunal de district de Tokyo contre Pocketpair Inc le 18 septembre 2024.

Cette action en justice vise à obtenir une injonction contre la contrefaçon et une indemnisation pour dommages au motif que Palworld, un jeu développé et publié par le défendeur, viole plusieurs droits de brevet.

Nintendo continuera de prendre les mesures nécessaires contre toute violation de ses droits de propriété intellectuelle, y compris la marque Nintendo elle-même, afin de protéger les propriétés intellectuelles qu’elle a travaillé dur pour établir au fil des ans.

Si le procès se poursuit jusqu’au procès sans qu’un accord ne soit trouvé, la défense de Pocketpair devra s’appuyer sur la démonstration que Palworld est suffisamment différent de Pokémon. En termes de gameplay, Palworld et les principaux jeux Pokémon ne se chevauchent pas tant que ça. Alors que les principaux jeux Pokémon sont des RPG de réaménagement avec des combats au tour par tour, Palworld est un jeu sandbox multijoueur en monde ouvert avec des combats de type FPS en temps réel et des éléments de survie/artisanat.

Le fait que la description du gameplay de Palworld ressemble à un agrégat de mots à la mode en matière de conception de jeux des 10 dernières années ne contribue pas vraiment à en faire un titre innovant, mais cela le distingue au moins des mécanismes de jeu de Pokémon. Cependant, il est plus probable que l’angle d’attaque de Nintendo/The Pokemon Company dans le procès sera la mesure dans laquelle Palworld s’approprie le design visuel de la franchise Pokémon, avec plusieurs « Pals » ressemblant à des imitations délibérées d’espèces Pokémon préexistantes.

▼ Bande-annonce de lancement de Palworld

Le moment choisi pour intenter le procès suggère également que la plainte pour violation de propriété intellectuelle de Nintendo/The Pokemon Company pourrait aller au-delà du jeu Palworld lui-même. Huit mois se sont écoulés depuis la sortie de Palworld sur Xbox et PC, mais au cours de l’été, Pocketpair a annoncé qu’elle allait former une nouvelle entité, Palworld Entertainment Inc, en association avec Sony Music Entertainment « pour promouvoir l’activité de licence de Palworld, à la fois au niveau national et international ».

Bien que le procès ne mentionne que Pocketpair, et non Palworld Entertainment, il se pourrait que Nintendo/The Pokemon Company considère l’octroi potentiel de licences de produits dérivés des créatures de Palworld comme une couche supplémentaire d’appropriation de propriété intellectuelle, et une couche où les différences de gameplay entre Palworld et Pokemon ne sont pas pertinentes.

Le site officiel de Palworld Entertainment contient une annonce du 10 juillet selon laquelle la société a été créée « pour développer la portée de la propriété intellectuelle et pour étendre les activités commerciales, y compris les activités mondiales de licence et de marchandisage associées à Palworld, en dehors du jeu interactif », mais indique également que la société est « en cours de développement » et n’a publié aucune mise à jour depuis.

Il se pourrait donc que Nintendo/The Pokemon Company se soient résignés à laisser tomber le jeu Palworld lui-même, mais maintenant que Pocketpair a pour objectif de faire de Palworld une franchise de divertissement plus large avec des éléments plus purement visuels, ils sont convaincus que le moment est venu d’engager une action en justice.

Au-delà des motivations exactes, Pocketpair se retrouve désormais confronté à un défi lancé par deux sociétés dont les équipes juridiques ont une très bonne expérience dans les litiges relatifs aux violations de propriété intellectuelle.

Sources : Nintendo, Pocketpair, Palworld Entertainment

